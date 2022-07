Recentemente, compartilhamos o caso de um trabalhador chileno que recebeu por engano a soma equivalente a quase R$ 900 mil reais como salário e embora tenha se comprometido a devolver, apresentou sua demissão através de um advogado.

E depois de alguns dias de mistério sobre o caso, apenas com a atualização de que a empresa em questão o havia acionado legalmente, Alejandro Díaz, que é o advogado que representa o ex-funcionário, se pronunciou e disse que não há nenhum delito cometido por parte do colaborador.

Como detalhado anteriormente, o funcionário, cuja identidade não foi revelada, recebeu a soma de $165 milhões de pesos chilenos, quantidade expressivamente superior ao que lhe correspondia.

Em declaração, Alejandro ressaltou que “legalmente, essa parte entende que não há crime”, embora tenha lembrado também que “são os tribunais que são chamados a decidir”, afirmou.

Por não ter feito a devolução da quantia entregue em excesso, a empresa Consorcio Industrial de Alimentos (Cial) entrou com uma ação judicial contra o ex-colaborador e o acusa de apropriação indébita.

A última comunicação da empresa com o trabalhador

Em um print do WhatsApp compartilhado, é possível ver que na última conversa do colaborador com a sua superior, ele afirma que recebeu os dados correspondentes para efetuar o depósito de devolução, porém pouco tempo depois deixou de responder.

E, como citado anteriormente, ele apresentou sua demissão através de um advogado, resultando na ação judicial que está em andamento.

Advogado de trabalhador que recebeu quase R$ 900 mil por engano e se demitiu se pronuncia Reprodução - Publimetro Chile

Com informações do portal Publimetro Chile.

