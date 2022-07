Noiva exige que a cunhada mude a cor dos cabelos para seu casamento

Uma jovem está passando por apuros depois que sua cunhada passou a exigir que ela mude a cor de seus cabelos para o casamento dela.

Sem saber como agir diante da solicitação da mulher, a jovem, de 18 anos, decidiu compartilhar sua história no Reddit.

Em um pequeno texto ela revela que é ruiva natural e que nunca realizou qualquer tipo de alteração na cor de seu cabelo. Já a noiva de seu irmão, a qual ela chama de Liz, é loira, mas colore os cabelos de ruivo por preferir o cabelo desta forma.

“Eu amo meu cabelo e Liz, a noiva do meu irmão, também adora ter cabelos ruivos. Desde que me conheceu ela até mesmo pinta os cabelos exatamente da mesma cor que os meus”, revela a jovem.

“Não me importo com isso, acho estranho, mas não sou proprietária de qualquer tipo de direito sobre esse tom de ruivo e ela pode fazer com o cabelo dela o que ela bem entender”.

A cunhada fez um pedido improvável

Com o casamento se aproximando, a jovem conta que Liz fez a ela uma exigência “exagerada” e “irracional”. “Ela exigiu que eu mude a cor dos meus cabelos porque ela quer ser a única ruiva na ocasião. Ela também se ofereceu para cobrir todos os custos envolvidos nisso, mas ainda assim eu me recusei. O cabelo é meu e não quero mudá-lo”.

Segundo o seu irmão, a jovem pode fazer o que bem entender com seu cabelo, mas a noiva dele continua não pensando da mesma forma. “Ela foi até meus pais e exigiu que eles me forcem a mudar a cor do meu cabelo! Eles dizem que é o dia especial dela e que precisamos compreender esses pedidos”.

“Meus pais dizem que eu tenho que agir como adulta mesmo tendo 18 anos, mas não acho que a atitude dela é adulta para uma pessoa de 27 anos. Eles ainda disseram que tenho que fazer o que ela quiser porque é o casamento dela”, finaliza a jovem.

Para os usuários do Reddit, ela está correta em sua decisão: “Sem chances! Se você fizer isso ela eventualmente vai ter manipular para mudar outras coisas que só dizem respeito a você”.

“Pintar o cabelo e depois voltar a cor natural vai detonar o seu cabelo e te dar uma super dor de cabeça! Não faça isso”, afirmou outra pessoa.