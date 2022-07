Mulher se irrita com solução de vizinho para evitar gatos em seu jardim

Representação (Imagem de 👀 Mabel Amber, who will one day por Pixabay)

Uma mulher está completamente revoltada com a atitude de seus vizinhos, que decidiram instalar repelentes ultrassônicos para gatos em seu jardim. Segundo ela, os dispositivos emitem um som agudo que a impede de aproveitar o seu próprio quintal.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher procurou ajuda no fórum online Mumsnet, para tentar encontrar uma forma de lidar com a situação extremamente incômoda.

Ela explica que há semanas está ouvindo um barulho “estridente” vindo dos dissuasores de gatos instalados por seus vizinhos. Pesquisando, descobriu que normalmente estes aparelhos emitem sons inaudíveis para os humanos, mas que causam grande desconforto para gatos, raposas e outros animais que costumam aparecer nos jardins durante o verão.

Apesar de teoricamente ser inaudível para os humanos, ela ainda afirma que ao abrir as janelas precisa lidar com o barulho estridente, o que a impede de deixar a casa ventilar durante o verão.

“Nas últimas semanas comecei a escutar um som agudo enquanto estava no jardim. É estridente e acaba causando um grande desconforto quando fico do lado de fora da casa. Sinto com se fossem agulhas entrando nos meus ouvidos”.

Ela não sabe como solucionar o problema

Pesquisando sobre os aparelhos, ela decidiu questionar os vizinhos sobre se eles de fato estavam regulados corretamente. “Eu toquei a campainha deles e perguntei se eles realmente tinham instalado os aparelhos e se eles estavam regulados corretamente”.

“Vi cinco dos aparelhos no jardim da frente e minha vizinha confirmou a instalação. Segundo ela, o marido colocou os dispositivos para evitar que gatos façam suas necessidades em seu jardim”, revela a mulher.

“Eu expliquei a ela que os aparelhos parecem estar desregulados e que podemos ouvir o barulho em nossa casa, o que torna difícil sair ou abrir as janelas. Eu sugeri, de forma educada, que ela peça ao marido para verificar se os aparelhos estão configurados corretamente”.

“Os barulhos ficam mais intensos durante o dia e estão sendo disparados com intervalos regulares. Sinto que o som está me dando dor de cabeça, mas não quero incomodá-los e estragar o relacionamento que temos com eles”, finaliza a mulher.

Para os usuários do fórum, ela não tem muito o que fazer além de tentar conversar novamente com os vizinhos: “Isso parece enlouquecedor! Não acho que seja necessário encher o jardim com eles”, afirma uma pessoa.

“Esses sons me deixam nauseada, então também não gosto deste tipo de aparelho”, conta outra.

Um terceiro confirma que pode ser algum problema de configuração: “Tenho esses equipamentos no meu jardim, mas só escutamos um pequeno clique quando ele dispara. Se está fazendo tanto barulho assim é porque ou eles compraram um equipamento ruim, ou não os configuraram direito”.