‘Minha cunhada está exigindo que eu pague pelo casamento dela’

Uma mulher está completamente revoltada com a atitude de sua cunhada. Segundo ela, além de morar em sua casa e não auxiliar com as contas, a jovem agora espera que ela e o marido paguem pelo seu casamento.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu compartilhar sua história em uma postagem no Reddit, onde pediu ajuda aos demais usuários da plataforma.

Em seu desabafo, ela conta que ela e o marido dividem uma casa com sua cunhada e com o noivo da mulher. A decisão de receber o casal em sua casa veio depois que eles perderam o emprego durante a pandemia. Inicialmente, eles permaneceriam no local por apenas 1 mês, mas já estão na casa há 1 ano.

“O noivo dela tem um novo emprego, mas seu salário é inferior ao que ele recebia antes. Enquanto isso minha cunhada insiste que o estresse causado pela pandemia a impossibilita de trabalhar”, revela a mulher.

No entanto, as coisas entre a família começaram a ficar tensas depois que o casal começou a planejar seu casamento. “Eles tiveram a coragem de nos pedir para financiar seu casamento caro em uma praia fora do país. Isso aconteceu enquanto eu me preparava para pedir a eles para saírem da minha casa”.

Ela se cansou da situação

Segundo a mulher, esse comportamento por parte da família de seu marido é constante. “A maioria dos parentes dele não recebe muito bem e me pedem para pagar e financiar coisas para eles”.

Apesar de sua recusa, seu marido e o noivo da mulher insistem que eles devem pagar pela ocasião, mas ela se recusa. “Ela vive reclamando de mim para qualquer pessoa. Meu marido é quem insiste em mantê-los por perto, mas para mim já deu”.

“Minha família agora está dividida ao meio com a maioria dos meus parentes do lado da minha cunhada. Além disso, comecei a receber ataques na internet feitos pelos amigos e familiares próximos da minha cunhada. Meu marido e eu não estamos conversando desde que isso tudo aconteceu”, revela a mulher.

Para os usuários da plataforma, a mulher deve permanecer firme em sua decisão. “Você fez o possível para ajudar a família para eles não ficarem sem teto, mas um casamento de luxo não é uma necessidade imediata! Geralmente são os pais que pagam pelo casamento e não a cunhada”.

“Se vocês não tem filhos, não pense duas vezes antes de sair desse casamento. Esse comportamento é abusivo e não vai parar”, afirmou outra.

“Se eles não têm casa própria, então não precisam casar. Qual o plano? Casar e continuar morando na sua casa?”, comentou outra pessoa.