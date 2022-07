Filha é criticada por querer nomear o filho em homenagem a seu falecido pai

Uma mulher está passando por um momento delicado durante sua gestação, ela, que tem 39 anos e está a espera de um filho, se viu no meio de uma disputa familiar por conta do nome de seu bebê.

Contando sua história no Reddit, a mulher explica que há dois anos perdeu eu pai de forma repentina e que essa perda ainda está sendo superada por ela. Recentemente ela soube que sua prima, de 22 anos, deu à luz seu primeiro filho e tomou uma decisão sobre o nome da criança sem consultar seus familiares: “Ela nomeou o bebê em homenagem ao meu pai sem antes nos avisar. No começou fiquei chateada, mas depois percebi que meu pai iria adorar”.

Após saber da novidade, a mulher enviou um e-mail para sua prima a parabenizando por seu bebê e agradecendo por ter honrado a memória de seu pai com o nome.

Ela ainda aproveitou a mensagem para dizer que também espera por um filho e que planeja nomeá-lo em homenagem a seu pai: “Se for menino usaremos o nome dele como primeiro nome, se for menina será seu nome do meio”.

Em sua mensagem, a mulher ainda explicou que a decisão foi pensada e tomada dada a importância do bebê para ela pois a criança foi gerada com os óvulos de uma doadora devido a problemas de fertilidade enfrentados por ela.

A família não aceitou a escolha dela

Diante de sua revelação, a mulher conta que passou a ser bombardeada com mensagens enviadas por seus primos e tios a criticando por utilizar o nome em eu filho.

“Entre diversas alegações dolorosas, disseram que só pode haver uma criança com um nome de família por geração e que isso é uma regra conhecida por todos. Também disseram não ter perguntado por acreditar que eu era muito velha para ter mais filhos”, conta.

“Estou sendo acusada de ‘roubar’ o nome do filho da minha prima para dá-lo a uma criança que ‘não é geneticamente relacionada’ com meu pai. Fiquei extremamente irritada e tentei ser gentil, mas não vou alterar a minha escolha porque amo meu pai e quero me lembrar dele”, explica a mulher.

Ela ainda revela que está ficando sem paciência com as cobranças insistentes para alterar o nome do filho. “Minha paciência está se esgotando. Eu realmente estou causando algum dano a minha prima ou ao bebê?”, questiona a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela está correta em seu posicionamento: “Não é um nome qualquer, é o nome do seu pai. Eles estão delirando e não podem “reivindicar o nome do seu pai para os filhos deles”.

“O filho é seu, a escolha do nome é sua. Outras pessoas não podem reivindicar os direitos sobre um nome e impedir que você o use. É o nome do seu pai então tem mais significado para você”, afirma outra pessoa.