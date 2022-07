Ela foi acusada de ‘destruir’ o casamento de uma amiga por causa de seu vestido

Uma mulher está sendo acusada de “destruir” o casamento de uma amiga depois que ela se recusou a atender um pedido feito pela noiva. Segundo a amiga, o pedido envolvia um item repleto de memórias afetivas para ela.

Desabafando sobre sua história no Reddit, a mulher teve seu caso compartilhado recentemente pelo The Mirror. De forma anônima, ela conta que não tinha contato com essa amiga desde a época da escola, quando as duas eram bem próximas.

“Costumávamos ser melhores amigas durante o ensino fundamental e ela tinha a reputação de não ser confiável. Ela esquecia de devolver as coisas que pedia emprestadas e ficava enrolando até a pessoa desistir de cobrar. Dizia uma coisa e depois voltava atrás dizendo que nunca tinha dito, e por aí vai. Nós perdemos contato durante o ensino médio e seguimos a vida”, conta a mulher.

“Em 2017 eu me casei com meu falecido marido e recentemente essa amiga viu as fotos e me enviou algumas mensagens no Facebook elogiando meu casamento”.

Ela não esperava o pedido feito pela amiga

Depois de anos sem terem contato, as mulheres combinaram de se encontrar para um café, e logo as intenções da noiva ficaram claras: “Ela disse que vai se casar em alguns meses, eu a parabenizei e perguntei detalhes da cerimônia e se ela já havia encontrado seu vestido ideal”.

“Na mesma hora ela mudou de tom e disse que havia me chamado para conversar justamente sobre o vestido. Ela conta que tem um orçamento apertado para o casamento e me pediu o meu vestido emprestado!”, revela a mulher incrédula.

Diante do pedido, a mulher fez o possível para explicar o valor sentimental que o vestido tem para ela e afirmou que não se sentiria confortável em saber que outra pessoa o estaria utilizando.

“Ela surtou! Ela praticamente me acusou de destruir o casamento dela e ser o motivo pelo qual ela não teria um vestido para se casar ou que iria quebrar seu orçamento para encontrar um. Ela ainda disse que se lembrava de mim como uma pessoa legal, e não como alguém egoísta”.

Diante da atitude, a mulher afirmou à noiva que “os problemas financeiros dela não lhe dizem respeito”, e que também estava preocupada com a possibilidade de não conseguir recuperar o vestido.

“Afirmei que os problemas financeiros dela não são meus e que eu não confiava que ela devolveria o vestido e bom estado. Ela ficou chateada e disse que mudou e não faz mais esse tipo de coisa, eu a bloqueei”.

Para os usuários do Reddit, ela agiu de forma correta e sensata diante do histórico da amiga: “É o seu vestido e você não tem obrigação de emprestá-lo. Existem lojas especializadas em aluguel de vestidos para noivas”.

“Eu entendo a questão do orçamento apertado, mas acho difícil não terem incluído o vestido de noiva no planejamento. Já vi vestidos baratos que também são lindos”, comentou outra pessoa.