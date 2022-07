Homem é criticado por não querer fazer uma tatuagem em comemoração a amizade

Tatuagens são formas conhecidas de homenagear pessoas e celebrar momentos. Como uma maneira de comemorar uma amizade duradoura, algumas pessoas optam por fazer tatuagens que combinam entre si ou que carregam características de um amigo querido.

Recentemente, um jovem foi até o Reddit para desabafar com os demais usuários da plataforma depois que ele e sua melhor amiga estão tendo problemas para definir uma tatuagem em celebração a sua amizade.

Conforme seu relato, ele explica que conhece sua amiga há mais de 10 anos e que ela vem manifestando o desejo de ter uma tatuagem para celebrar a amizade dos dois, no entanto, as ideias dela não condizem com o que ele espera de uma tatuagem.

“Eu sou muito específico sobre os tipos de tatuagem que quero, incluindo tipo de arte e cores. Até mesmo tenho uma lista com as ideias de tatuagens que quero bem como suas cores e posições no corpo. Por sua vez, ela quer tatuar pokémons”.

Ele não consegue gostar da ideia

Segundo jovem, ele e sua amiga, ambos de 27 anos, estavam conversando sobre as tatuagens e ele sugeriu que os dois poderiam tatuar uma pequena pokébola para celebrar a amizade.

“Eu disse também que caso planejássemos ter tatuagens maiores e mais complexas também poderíamos tatuar nossas evoluções preferidas do Eevee. Cheguei até mesmo a dar algumas referências para ela e ela sugeriu de fazermos a evolução favorita um do outro, mas nos estilos que gostamos”, explica o homem.

“Isso faz com que uma pequena tatuagem de pokébola se transforme em uma tatuagem maior, mas eu não quero isso e quanto mais falamos sobre isso, mais eu me sinto mal por não querer seguir em frente com essa ideia”, finaliza o homem.

Os usuários do Reddit foram rápidos em alertar o jovem: “Nunca marque seu corpo de forma permanente por qualquer pessoa que não seja você!”, afirmou uma pessoa.

Outra completou: “A tatuagem deve refletir os seus interesses, não apenas os dela. Se você não quer um pokémon tatuado, então fale claramente com ela sobre isso. Ambos devem estar felizes e empolgados com o desenho final se quiserem fazer a tatuagem combinando”.