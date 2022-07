Menina de 9 anos tatua os pais após receber diagnóstico devastador

A pequena Faye foi diagnosticada com um tumor incurável. (Reprodução / The Sun - Facebook)

Uma estudante de 9 anos de idade recebeu um diagnóstico médico devastador. Segundo seus pais, Elaine e Gavin, a pequena Faye foi diagnosticada com um raro tumor cerebral, considerado incurável pelos médicos.

Conforme o The Sun, a família decidiu então criar o maior número possível de lembranças com a menina, e uma das mais emocionantes foi levá-la até um estúdio de tatuagens onde ela foi responsável por registrar na pele dos pais uma memória.

Corajosa, Faye tatuou os antebraços de seus pais com desenhos feitos por ela acompanhada por tatuadores profissionais. Para Elaine, a experiência foi inesquecível. “Ela teve uma experiência memorável no estúdio onde viu sua arte ser tatuada em nós. Ela também tatuou um pouco”.

“Obrigada a todos do estúdio, você tornaram essa experiência memorável não apenas para nossa filha, mas também para nós dois como pais”, agradece a mãe.

“Nós, como família, estamos tentando processar o diagnóstico de câncer da nossa filha e queremos agradecer a quem nos ajudou”.

Diagnóstico devastador

As imagens do momento inesquecível foram compartilhadas pelo estúdio de tatuagem em sua página no Facebook. Na legenda, eles contam: “Tivemos o prazer de conhecer uma jovem artista e sua família. Faye foi uma aluna excepcional e nos ajudou com a primeira tatuagem de sua mãe”.

“Ouvir a história dela e de sua doença nos fez querer criar memórias duradouras para a família e guardar esse momento. Foi uma situação única aqui no estúdio e estou feliz em fazer parte disso. A força dela será algo que vamos levar sempre conosco”.

Faye foi diagnosticada com um tipo raro de tumor cerebral. Infelizmente, seu caso é incurável, inoperável e altamente agressivo uma vez que o tumor foi localizado em uma área do cérebro responsável pelo controle de múltiplas funções vitrais como a respiração, pressão arterial e frequência cardíaca.

Elaine espera que o caso de sua filha ajude a conscientizar as pessoas e a apoiá-las diante de um diagnóstico como esse: “Espero que ajude as pessoas e quero agradecer novamente a cada um que está nos ajudando neste momento”.