Consegue dizer quantos pontos pretos há na figura? Desafio difícil que poucos solucionam

Consegue resolver mais um desafio que chegou ao Metro World News? A tarefa a seguir consiste no seguinte: É necessário localizar o total de pontinhos pretos na imagem, mas não será tão fácil assim. Acredita que consegue solucionar, apesar da ilusão de ótica presente?

Um usuário da plataforma TikTok, HecticNick, realizou um teste de percepção com seus seguidores. Existem diversos pontinhos pretos na figura, que escapam facilmente de seus olhos. Consegue contar a quantidade dos pontos?

Resposta: “Isso irá te deixar louco! Há 12 pontos negros nesta imagem, mas aqui há a parte insana: seu cérebro não deixará você ver os 12 deles ao mesmo tempo”, diz o tiktoker durante a transmissão do vídeo.

Ao pousar o olhar sob a imagem, você verá diversos pontos pretos em alguns picos da figura. Embora não seja possível enxergá-los todos de uma só vez – devido à ilusão de ótica –, é possível notar a quantidade, ao contar um por um.

O quão rápido você consegue encontrar a letra ‘A’ nesta imagem? Descubra se possui um bom olhar

HecticNick, autor no desafio no TikTok, realizou mais um de seus testes e convidou seus seguidores para participarem. A tarefa consiste em focar na figura e encontrar a letra ‘A’ perdida no meio dos ‘X’. Embora pareça muito confuso, basta apenas ter foco para concluir o desafio. Observe a foto abaixo. Acredita ser capaz de solucionar?

Encontre o 'A' escondido! (Reprodução/TikTok)

Quer se certificar do resultado deste teste? Então clique aqui e descubra se saiu-se bem!

Outros testes

Você percebeu que testes como estes não são tão fáceis assim? O Metro World News Brasil tem preparado uma série de desafios para você tentar resolver. Teste se você possui um olhar aguçado e conheça nossa seção de desafios. Abaixo é possível se deparar com alguns deles:

