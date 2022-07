VÍDEO: meteoro gigante explode provocando ‘bola de bogo’ no céu e fenômeno acaba assustando moradores; confira

Em um fenômeno impressionante, um meteoro iluminou a zona central do Chile na madrugada desta quinta-feira.

O momento foi capturado por diferentes câmeras às 05:44 (hora local), como detalhado pelo site T13.

O fenômeno, que provocou uma ‘bola de bogo’ no céu, acabou assustando moradores da região.

Acredita-se que o objeto se desintegrou assim que entrou na atmosfera, puxado pela gravidade da Terra.

Segundo testemunhas, a explosão também foi visto em algumas partes da Argentina. Confira vídeo:

Meteoro de cor verde ‘explode’ e ilumina céu em Santa Catarina

Em outro registro impressionante, um meteoro de cor verde ‘explodiu’ e iluminou o céu em Santa Catarina também nesta semana.

A rocha espacial super brilhante explodiu ao entrar na atmosfera e iluminou o céu por volta das 20h58 de terça-feira (5).

A velocidade observada foi de mais de 110 mil quilômetros por hora, algo impressionante. O fenômeno foi registrado por diversas estações de monitoramento da BRAMON (Rede Brasileira de Observação de Meteoros).

No registro, é possível captar o fenômeno por completo. O brilho teria iniciado sobre o município de Cerro Azul, a uma altitude de cerca de 77 km.

Ainda de acordo com as informações, ele desapareceu sobre Castro, no mesmo estado. Confira registro impressionante: