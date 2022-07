VCT Game Changers movimenta o cenário feminino dos esports

O cenário competitivo de jogos digitais sempre foi conhecido por promover diversas competições que tornam o ano dos jogadores e torcedores extremamente movimentado.

Cada vez mais consolidado, os esports se tornaram parte do meio game promovendo momentos de interação a nível nacional e mundial e comprovando a força e o impacto dos jogos digitais no mundo de hoje.

Reforçando o potencial inclusivo e aproveitando o alcance dos campeonatos, a Riot Games promoveu o campeonato VCT Game Changers. Um torneio feminino de VALORANT que busca dar visibilidade à cena feminina nos Esports.

O Game Changers mostrou ser um verdadeiro espaço de mudança em inclusão, revelando talentos não somente no jogo, mas também na apresentação e narração de toda a competição.

Além de colocar as jogadoras nos holofotes, a competição também ressaltou a importância das organizações olharem com atenção e cuidado para o cenário feminino que, ao longo da última semana, presenteou os fãs de VALORANT com partidas intensas e extremamente disputadas.

E para fechar com chave de ouro, a grande final foi disputada na tarde deste sábado, 9 de julho, nos estúdios da Riot em São Paulo.

Team Liquid vs Gamelanders Purple

Após uma semana de jogos intensos chegou a hora de conhecer as campeãs do VCT Game Changers. A final foi disputada na tarde deste sábado e nós te contamos tudo o que aconteceu na série entre Team Liquid e Gamelanders Purple.

Mapa 1 - Fracture

O primeiro mapa foi escolhido pelas meninas da Team Liquid, que se classificaram para a final pela chave superior do torneio. E não demorou muito para descobrir o motivo da escolha. De forma certeira, as meninas fecharam em sequência os sete primeiros rounds do mapa deixando a situação complicada para a Gamelanders.

Apesar do início caótico, as jogadoras da Gamelanders conseguiram esboçar uma reação, mas não alcançaram o placar e a Team Liquid fechou o primeiro mapa por 13 a 7.

Mapa 2 - Breeze

O segundo mapa do dia foi de escolha da Gamelanders, que vieram para a partida focadas em empatar a série. Diferente do primeiro mapa, as meninas da Team Liquid demoraram um pouco mais para disparar no placar.

No entanto, depois de alguns rounds disputados de igual para igual elas conseguiram impor uma diferença de 8 pontos dificultando a situação para a Gamelanders.

E foi administrando essa vantagem que a Liquid fechou o mapa e marcou o 2 a 0.

Mapa 3 - Ascent

O terceiro mapa da grande final foi novamente uma escolha das meninas da Liquid, que começaram conquistando os dois primeiros rounds e não deram chances para a Gamelanders.

Round atrás de round a Liquid foi construindo a vitória ao mesmo tempo em que foi precisando lidar com a Gamelanders colada no placar.

Diferente dos demais mapas, a Liquid viu uma postura diferente das jogadoras adversárias que chegaram a passar a frente no décimo ponto. No entanto, elas conseguiram se organizar e voltaram com tudo para fechar o mapa e a série, conquistando o título de campeãs do VCT Game Changers.

As campeãs invictas do #VCTGameChangers Series 1: @TeamLiquidBR! 🏆🔥



Que campanha impressionante! Sem perder um mapa se quer no torneio, a Cavalaria derrotou a Gamelanders por 3x0 na Grande Final e levou o título.



