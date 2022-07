Terror: vídeo mostra trabalhador pendurado em guindaste a vários metros de altura

Um vídeo filmado por moradores de um condomínio ao lado de uma construção em Toronto, no Canadá, mostrou momentos de terror vividos pelas pessoas que testemunharam um homem pendurado no cabo de um guindaste a dezenas de metros do chão.

No vídeo é possível ver o homem pendurado e o operador do guindaste tentado baixar o cabo rapidamente pra evitar a queda do operário.

Não se sabe o estado de saúde do operário, mas o Ministério do Trabalho está investigando o caso como um acidente de trabalho e tomou conhecimento também pelas redes sociais, já que o vídeo viralizou rapidamente e recebeu relatos de que o trabalhador havia sofrido ferimentos.

“Oh, meu Deus, como diabos isso aconteceu?”, gritou o homem que está registrando as imagens. Aterrorizando, ele grita para o operador de guindaste parar, temendo que o homem pendurado seja esmagado pela carga que está logo acima de sua cabeça.

A construtora responsável pela obra confirmou que houve um ‘incidente’ durante a construção no turno da última terça-feira. Segundo a PCL Constructors Canada Inc. um homem ficou com a mão presa em uma corda ao engatar uma carga no guindaste. “Felizmente, ele foi baixado com segurança para a laje onde estão trabalhando e não ficou gravemente ferido”, disse a empresa.

Contatados, o departamento de polícia e dos bombeiros disseram que não receberam nenhum chamado desse tipo na última terça-feira. Os serviços de emergência de Toronto também disseram que não foram acionados para atender nenhum caso relativo a acidente de trabalho em construções naquele dia.

