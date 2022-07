Mulher surta com marido após ele mexer em seu despertador e fazê-la perder exame importante

Através do usuário CharlieOutlaw23, uma mulher de 23 anos desabafou no Reddit nesta sexta-feira (8) e viralizou rapidamente na plataforma, com mais de 21 mil votos dentro de 10 horas de publicação. De acordo com ela, seu marido bagunçou o alarme e a fez perder um exame importante. Como resultado, a esposa surtou com o homem.

“Sou casada com meu marido, 26, há um ano. Estou no meu último ano de universidade e estive tão ocupada nas últimas duas semanas, com muitos projetos e finais se aproximando. Meu esposo reclama de me ver estudando e não fazer mais atividades juntos ou sair com os amigos”, iniciou o relato.

A autora do relato conta ter garantido ao seu marido que não iria durar para sempre, mas precisava se concentrar nos estudos, pois seria o último ano e o mais difícil. No dia anterior à prova, o homem queria que sua esposa fosse a uma festa de um amigo com ele, porém ela se recusou porque precisava se preparar para o exame.

“Ele me implorou dizendo que seria apenas uma hora e falou sobre como seus amigos ficariam chateados se eu não estivesse lá. Neguei e encerrei qualquer outra discussão. Ele ficou chateado e me chamou de egoísta e imprudente, mas depois desistiu”, escreveu a mulher.

Veja mais: Mulher come doces de namorado diabético em episódio de hipoglicemia e recebe críticas

Alteração no despertador

Segundo o relato, a mulher configurou seu despertador antes de ir para a cama, como de costume, e ficou até tarde estudando. Na manhã seguinte, acordou às 9h sem o despertador. Sem entender o que havia acontecido, checou o alarme e percebeu que estava programado para 9h30 da manhã.

“Não tinha ideia de como isso aconteceu até meu marido me dizer que fez isso para me ‘recompensar por eu me recusar a tirar uma hora para participar da festa’, então removeu essa hora do meu tempo. Eu não podia acreditar”, desabafou.

A mulher conta que simplesmente explodiu com seu marido e gritou com ele de todas as formas. Segundo ela, o homem chocou-se com sua reação de raiva. Ao chegar ao local da prova, foi impedida de realizar o teste.

“Vesti-me rapidamente e corri para a universidade. Eles não me deixaram entrar na sala de exames. Me meti em um monte de problemas para fazer com que eles remarcassem o exame, especialmente porque eu não tinha nenhuma razão legítima para o atraso. Foi horrível, é tudo o que posso dizer”, desabafou.

“Fui para casa e meu marido e eu paramos de nos falar. Ele continuou agindo como se eu tivesse ferido seus sentimentos e o traumatizado por gritar. E que eu mereço o que ele fez, já que ele estava frustrado com minha recusa contínua em participar de todos os eventos nas últimas duas semanas. Posso estar errada por não considerar isso, mas acho que meus exames deveriam ser uma prioridade e sua maneira de ‘me dar uma lição’ não estava certa”, finalizou.