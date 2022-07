Jovem faz ‘homenagem’ inusitada ao dar a seu cachorro o nome do vizinho

Enquanto alguns vizinhos acabam tendo um relacionamento terrível, outros tem a convivência tão boa que até mesmo conseguem liberdade para brincadeiras entre si.

O The Mirror compartilhou o caso de dois vizinhos que possuem um relacionamento extremamente amigável, ao ponto de um deles chegar a nomear seu cachorro em homenagem ao outro.

Em uma publicação realizada no Reddit, o jovem, de 27 anos, conta que se dá muito bem com seu vizinho de 60. Segundo ele, os dois tem um “ótimo relacionamento” e estão sempre pregando peças um no outro.

“Eu queria um cachorro há tempos e agora que estou na minha própria casa há dois anos, eu estou me sentindo seguro para adotar um. Queria um filhote e para isso procurei em ONGs e centros de resgate até encontrar um”.

“Encontrei um vira-lata de sete meses e ele é fantástico! Um pequeno cheio de personalidade”, revela o homem orgulhoso de seu novo companheiro.

No entanto, ele se surpreendeu ao descobrir que o animal tinha o nome de Marley, mesmo nome de seu cachorro de infância. “Não achei certo manter o nome, parecia que eu estava substituindo meu Marley”.

Ele decidiu homenagear o vizinho

Diante da situação ele decidiu pedir ao abrigo para alterar o nome do cachorro, e foi informado de que poderia fazer a troca se desejasse pois o animal estava com eles a pouco tempo e se acostumaria facilmente a ser chamado de outra forma.

Segundo seu relato, ele começou a pensar em outras possibilidades de nome para o cachorro, mas não demorou muito para ter uma brilhante ideia: “Pensei nisso a noite toda, então me ocorreu que eu poderia chamá-lo de Peter por causa do meu vizinho”.

“Nós nos damos bem e sempre pregamos peças um no outro. Ele me considera seu filho e me trata muito bem”, conta o jovem.

Ele então decidiu contar a novidade ao vizinho: “Chamei meu vizinho no jardim e disse a ele que tinha uma novidade. Então mostrei a ele o meu Peter e disse que escolhi o nome para homenageá-lo”.

“Ele rapidamente chamou sua esposa que teve um ataque de riso. Alguns dias depois eles trouxeram presentes para o pequeno Peter e disseram que posso contar com o apoio deles sempre que precisar de ajuda com o cão”, finalizou o jovem.

Para os usuários do Reddit, a história foi completamente hilária: “Isso é divertido! Peter já está tentando se vingar de você, leve o filhote junto quando sair ou ficará sem ele”, brincou uma pessoa.

“Ame o relacionamento que você tem com seu vizinho. É adorável! Espero que o pequeno Peter e seu vizinho não se unam para te pregar uma peça”, afirmou outra.