Uma jovem que alegou ter sofrido bullying por ser “muito bonita” foi coroada Miss Inglaterra.

Natasha Hemmings, de 26 anos, revelou que foi alvo de ‘estudantes invejosos’ durante a universidade.

Ela era perseguida diariamente e forçada a se trancar em seu quarto por vergonha, como detalhado pelo site Daily Star.

Mas isso não a impediu de entrar no concurso de beleza Miss Inglaterra do qual ela foi coroada a vencedora.

Agora, sete anos depois, Natasha, levantou a bandeira de sua vitória.

“Mas não era o que eu esperava e acabei ficando bastante isolado. Sofri bullying e muitos trolls online comentando sobre minha aparência ou minha educação”.

“As pessoas achavam que eu ‘estudei assuntos leves como drama’ e uma delas dizia que ‘não conseguia soletrar ou somar sem dedos das mãos e pés’.”

Segundo o site Daily Star, ela acrescentou: “É incrível quantas pessoas querem derrubar um indivíduo que está tentando trabalhar para algo”.

Jovem atacada por ser ‘bonita demais’ por ‘colegas invejosos’ é coroada Miss: ‘Vitória’

Natasha passou a representar o país europeu no concurso Miss Mundo na China na frente de um bilhão de espectadores antes de se formar no Royal Northern College of Music com um diploma de bacharel em música.

Natasha agora continua a silenciar os invejosos, usando sua música para inspirar outras mulheres.

Natasha montou sua própria gravadora e começou a produzir seu primeiro álbum Whispers.

Ainda de acordo com as informações, ela agora está trabalhando em seu segundo álbum I Am, que será lançado ainda este ano.