Pelos bosques de Michigan, nos Estados Unidos, Jon Croff andava com sua câmera de trilha e registrava o percurso. Ao passar pelas imagens, o autor do registro olhou duas vezes para se certificar do que acabara de ver. Em um post do Facebook, o homem escreveu: “A princípio, pensei que fossem dinossauros”. Relato extraído do portal The Dodo.

Com um olhar mais atencioso sob o que havia registrado em sua máquina fotográfica, Croff se deu conta de que o animal em questão não se tratava de um bicho pré-histórico, mas sim de um grou-canadiano – uma ave cinzenta nativa da América do Norte, com as bordas das asas pretas e manchas vermelhas na cabeça.

Criatura ‘estranha’ é confundida com dinossauro após ser registrada (Reprodução/Facebook - Jon Croff)

Croff surpreendeu-se com a presença de uma ave daquelas na região, pois são muito raras as ocorrências. “Fiquei realmente surpreso ao vê-los na floresta”, disse Croff ao The Dodo. “Eu estava acostumado a ver grous em campos abertos.”

Experiências anteriores com a ave

Amante da natureza, o homem adora documentar os eventos naturais em sua casa. Esta não foi a primeira vez em que se deparou com grous, pois já havia registrado imagens dessa espécie aos arredores do Lago Orion, em Michigan.

Contudo, Croff não havia notado se tratar do mesmo tipo de animal fotografado por ele antes, tendo em vista que nas sombras das florestas, os grous adquiriram uma silhueta diferente nas fotos. Com a junção do ambiente, a coloração vermelha em suas cabeças e os bicos escuros, a aparência das aves ganhou um aspecto de ‘dinossauro’ para o autor das capturas.

“Eles pareciam pré-históricos”, disse Croff.

As aves na floresta foram comparadas com parassaurolophus justamente por suas características. É possível que muitas das aves conhecidas hoje tenham sido evoluídas de um grupo de dinossauros chamados terópodes. Pode-se dizer que, apesar de os animais registrados por Croff não serem pré-históricos, o autor das imagens chegou perto.