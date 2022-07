Tatuagem feita por amigos acaba formando um desenho inesperado

Dois amigos decidiram aproveitar um passeio pela cidade para fazerem tatuagens que se completam quando colocadas lado a lado. No entanto, o desenho escolhido por cada um deles acaba adquirindo um formato inusitado quando juntos.

Conforme a publicação realizada pelo The Sun, os jovens, fãs de tatuagens, fizeram os novos desenhos durante um passeio pela região de Camden, uma área de Londres conhecida por suas lojas “alternativas” e por ter uma grande quantidade de estúdios de tatuagem.

O resultado foi publicado por Frankie Tomlinson em um vídeo postado em seu perfil do TikTok. No registro, que já foi visualizado mais de 600 mil vezes, ela mostra que adquiriu um pequeno “número 3″ tatuado em seu punho esquerdo que, quando colocado lado a lado com uma letra “A”, tatuada no braço de seu amigo, adquire o formato de um genital masculino.

Design diferenciado

Rapidamente, os seguidores da jovem no TikTok repararam o desenho inusitado formado pelas duas pequenas tatuagens e não perderam tempo em comentar sua opinião.

Alguns até mesmo disseram ter tido dificuldades para entender o contexto do desenho até conseguirem perceber o formato final.

“Bem, eu até pensei que era uma sigla dizendo ‘A3′, até que percebi o formato”, comentou uma pessoa, ao que outra complementou: “Levei um minuto para conseguir perceber o que era”.

Outra pessoa brincou com a sigla: “Preferia um A4, para mim é o tamanho de papel mais prático que existe”. Aparentemente, ele não é o único fã deste formato de papel, já que outras pessoas concordaram com o comentário: “Pessoalmente também prefiro o A4, muito mais fácil de arquivar e manter organizado”.

“Eu pensei que você era fã de Stranger Things, mas deveria saber o resultado final”, comentou outra pessoa.

Outros gostaram da ideia de decidiram marcar os amigos que topariam fazer uma tatuagem semelhante: “Qualquer pessoa que estiver pensando em fazer isso, faça”.