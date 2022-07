Pai discute com filha após descobrir o nome de sua neta

Um pai está se vendo em uma situação difícil depois de descobrir os planos de sua filha em relação ao nome de sua primeira neta. Segundo ele, o nome escolhido é o mesmo que ele a esposa deram à sua filha, que morreu antes do nascimento.

Conforme um post feito por ele no Reddit, antes de serem pais de Amy e de seu irmão eles passaram por uma gravidez traumática. Na ocasião, eles esperavam uma menina, a qual chamaram de Evelyn, que morreu antes do nascimento.

Tanto ele quanto a esposa optaram por não contar aos filhos que eles tiveram um outro bebê antes deles, e isso tornou-se um problema quando Amy decidiu contar aos pais o nome escolhido para sua filha.

“Amy está grávida de 7 meses. No mês passado ela e seu noivo vieram nos ver e disseram que pretendem batizar a filha com o nome de Evelyn. Na hora nós tentamos esconder o choque, mas ela percebeu e não tivemos opção senão contar a ela sobre sua irmã”.

“Ela se mostrou chocada, mas foi solidária. Apesar disso, eles disseram que vão manter o nome. Não ficamos animados, mas aceitamos. O problema foi que ela começou a dizer que era o destino e que a nossa neta seria a garota que nós perdemos e poderia mudar o significado do nome para nós”, revela o homem.

Ele ficou extremamente chateado

Diante da declaração da filha, o homem não conseguiu segurar suas emoções e respondeu tentando explicar o quanto aquilo era doloroso para eles.

“O noivo dela ficou bravo e nós discutimos. Ele disse que a escolha é deles e que deveríamos engolir isso. Eu concordei, mas disse a ele que isso não deixa as coisas mais fáceis para nós e pedimos a eles para nos deixarem processar a informação”.

Ele afirma ainda não gostar do fato da filha manter o nome, e afirma que a situação ganhou proporções ainda maiores pois o noivo da filha não os quer envolvidos com a criança.

“Max não a quer perto da criança se ela não puder aceitar a decisão deles, e ela pensa que eles estão sendo cruéis e devem mudar o nome. Tentei apoiar minha filha, mas seu noivo fica voltando no assunto a cada momento e agora nos odeia porque nossa filha está pensando em mudar o nome”, relata o homem.

Para os usuários, apesar de ter sentimentos fortes em relação ao nome, ele agiu de forma errada. “Sua filha não tem culpa de vocês não terem lidado de forma adequada com a perda do bebê”, disse uma pessoa.

“Meu filho mais velho tinha um irmão gêmeo, eles nasceram prematuros e ele não sobreviveu. Ele sempre soube que tinha um gêmeo. Acho que sua esposa está descontando o luto não resolvido neles”, comentou outra.