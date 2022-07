Mulher come doces de namorado diabético em episódio de hipoglicemia e recebe críticas

Mais um relato chegou ao Reddit, realizado por uma mulher. De acordo com a autora, através do perfil u/diabatesbf21, nesta quinta-feira (7), os doces de seu namorado foram consumidos em um episódio de hipoglicemia sofrido por ele, sem que ela soubesse.

“Cheguei em casa e encontrei alguns petiscos. Comi uma barra de chocolate, uma caixa de iogurte e uma caixa de suco. Meu namorado chegou em casa duas horas depois e a primeira coisa que disse foi: ‘Jane... açúcar! Me dê algo doce, rápido’. Então percebi que seu nível de açúcar estava baixo”, iniciou o relato.

Veja mais: Ex-padre e ex-freira deixam os cargos religiosos para viverem uma história de amor

Hipoglicemia do namorado

De acordo com Jane, seu namorado correu para a geladeira e não encontrou nada. Ao perceber seu estado de pânico, a mulher confessou que comeu seus doces. O homem começou a gritar, pois a loja mais próxima com o que ele precisava ainda era longe. Sendo assim, misturou açúcar com água e tentou estabilizar os níveis no sangue.

“Eventualmente, comprei-lhe três barras de chocolate e uma caixa de suco, levou apenas entre 30 e 40 minutos. Depois que ele normalizou seus níveis de açúcar, continuou gritando comigo por não pensar nele e por comer tudo sem pensar em seu caso de emergência, já que tem diabetes”, desabafou.

“Em minha defesa, como eu poderia saber que ele teria um episódio de hipoglicemia? Tinha acabado de encontrar alguns petiscos comprados por nós dois, precisava de algo doce e comi, qualquer pessoa teria feito isso, não?”, finalizou ela.

Crítica na plataforma

Ao finalizar seu desabafo, a autora buscou apoio em relação à sua atitude. Contudo, ao questionar se teria sido “idiota” por comer os todos os doces, recebeu uma enxurrada de críticas dos internautas.

Em um comentário com mais de 4.6 mil votos, um redditor acusou a autora do relato de não prestar atenção nas coisas, levando em consideração pela forma como registrou seu desabafo.

“Você não presta atenção, realmente não se importa e é bastante egocêntrica. Qualquer pessoa normal razoável saberia que um diabético ocasionalmente precisa aumentar o açúcar e, portanto, precisa de alimentos disponíveis. Você até mesmo admitiu que já sabia disso. Sua desculpa fraca foi que você não sabia se ele teria ‘um episódio hoje’. Meu Deus, o quão entorpecida você está?”, escreveu.