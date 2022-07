Leopardo mata criança de 4 anos após arrastar vítima por mais de 500 metros em mata

Um menino de quatro anos morreu depois de ser atacado até a morte por um leopardo na Índia.

A criança estava brincando no pátio da casa de seu tio na quarta-feira quando o animal o agarrou, como detalhado pelo site The Mirror.

Ele foi arrastado pelo animal selvagem por mais de 500 metros e levado para uma floresta próxima, onde a criança sofreu ferimentos fatais.

O pequeno foi identificado como Mehraz Azad Mir de Rajpora Rajwar, no norte da Caxemira-

Testemunhas disseram que o leopardo carregou o pequeno Mehraz pela boca.

Aijaz Ahmed disse: “Ouvimos gritos do menor antes que o animal fosse perseguido pelos moradores”.

Os moradores se reuniram depois de ouvir o estrondo e correram em direção à floresta para salvar o pequeno.

Segundo o site The Mirro, após uma busca de 20 minutos, eles encontraram o grande felino nos arbustos carregando a criança.

Alguns moradores conseguiram tirar a criança do predador e ele foi levado às pressas para o hospital-

Ele foi declarado morto no Centro de Saúde Primária New Type em Zachaldara.

A notícia chocante vem após uma série de incidentes na Índia, com cinco crianças mortas nas últimas cinco semanas.

Ainda de acordo com as informações, desde 2007, pelo menos 232 pessoas foram mortas e mais de 2.810 ficaram feridas em ataques de leopardos e ursos no antigo estado do Himalaia. Confira:

Leopard mauls boy, 4, to death after dragging child 500 metres into woods https://t.co/AYeWwU4JwY pic.twitter.com/bKcdpTJyH6 — Mirror World News (@MirrorWorldNews) July 7, 2022

Texto com informações do site The Mirror