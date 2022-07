Jovem se recusa a ir ao casamento do irmão e afirma ter bons motivos para isso

Um jovem de 16 anos está passando por um momento difícil em sua vida após perder a mãe há apenas alguns meses. Para desabafar e pedir a opinião de outras pessoas ele decidiu cotar sua história no Reddit.

Em um desabafo emocionante, o rapaz, de 16 anos, conta que mora com o pai e ainda está precisando lidar com a perda recente de sua mãe. Ele revela que era o único filho do casal, mas que tem 5 irmãos filhos de relacionamentos anteriores de seu pai e da sua mãe.

“A mãe dos filhos do meu pai não gostou que ele se casou com a minha mãe, então ela decidiu contar uma série de mentiras para eles e os fez odiar a mim e a minha mãe. Minha mãe ainda tentou reverter a situação, mas eu e meus irmãos (filhos da minha mãe e de seu companheiro anterior) éramos tratados como ‘lixo’ pelos filhos do meu pai”.

Segundo o jovem, essa situação causou diversos desconfortos para seus pais em seu casamento, já que o homem se viu em constantes disputas judiciais pela guarda dos filhos, o que acabou não acontecendo.

Ele está se recusando a tentar mudar a situação

Em seu relato, o jovem revela que seus meios-irmãos por parte de pai “comemoraram” a notícia da morte de sua mãe. “Eles disseram que torciam para eu ser sequestrado e que torcem para eu morrer que nem a minha mãe e ‘apodrecer’ no inferno com ela por ter ‘destruído’ sua família”.

“Não entendo o motivo deles serem assim. Meu pai não traiu a mãe deles com a minha ou algo do tipo, mas isso não importa para eles. Eles agiram como se minha mãe fosse a malvada da história”, conta.

Recentemente, um dos irmãos do jovem irá se casar e seu pai está exigindo que ele compareça ao casamento. “Eu disse que não vou e perguntei a ele se ele realmente quer me expor para a mãe de seus filhos e para os filhos sendo que ainda estou lidando com a morte da minha mãe. Ele disse que seria um ‘momento de cura’”.

“Agora estamos brigando porque não vou ceder. Já disse que ele pode me castigar se quiser, mas eu não vou. Ele está me acusando de ser uma criança petulante. Eu realmente estou errado?”.

Para os usuários do Reddit, o jovem está correto em manter sua decisão. “Por que você apoiaria uma pessoa que desejou sua morte e comemorou a perda de sua mãe?”.

“O casamento não é sobre cura, mas sobre um irmão cruel. Você não deve nada a ele e não tem razões para aparecer no casamento. Faça o que for melhor para sua saúde mental”, reforça outra pessoa.