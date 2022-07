Jovem leva almoço surpresa para o namorado em seu trabalho e se depara com cena desagradável

O que pode dar errado ao levar um almoço surpresa para o seu companheiro em seu local de trabalho? Para a jovem usuária do TikTok identificada como Meidy, resultou no que muitos classificaram com uma infidelidade. Curioso para entender melhor este caso?

Ao analisar a gravação, que superou as 17 milhões de visualizações, é possível ver em um primeiro momento a jovem segurando uma vasilha com comida e, poucos segundos depois, o print de um chat no WhatsApp com várias mensagens de seu namorado.

Em espanhol, os primeiros textos dizem: “As coisas não são assim, vamos conversar. Não me interprete mal. Ela é uma colega de trabalho. Eu a estava abraçando porque ela está passando por um momento difícil”.

Além do caso da jovem que repercutiu, você pode se interessar por:

Pouco tempo depois, outras mensagens enviadas pelo então companheiro de Meidy foram recebidas e geraram revolta em diversos internautas. “Onde você está? Perdoe-me, mas traga a comida”, pediu.

O fato de o namorado da jovem pedir que ele levasse a comida mesmo após a cena protagonizada em seu local de trabalho, despertou indignação em diversos usuários da plataforma de vídeos. Alguns dos comentários deixados foram: “Perdoe-me, eu te enganei, mas traga-me a comida”, “Acredite amiga não é fácil estou passando pela mesma coisa” e “Ainda ter coragem de pedir a comida”.

Quer ver a gravação que viralizou no TikTok? Assista abaixo. (Caso não consiga visualizá-la, basta que acesse o link).

+ NÃO SE VÁ ANTES DE CONFERIR: