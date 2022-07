‘Ele não é o que parece’, afirma mulher sobre o namorado da melhor amiga

Preocupada com sua melhor amiga, uma jovem está tentando encontrar maneiras de descobrir a verdade sobre o namorado da mulher. Segundo ela, as histórias contadas pelo homem são “estranhas” e “cheias de pontas soltas”.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, ela decidiu compartilhar a situação com os usuários do fórum online Mumsnet, na esperança de receber algum conselho sobre como pode ajudar a amiga.

De forma anônima, a jovem relata estar preocupada pois tem “99% de certeza” que o namorado da amiga não é o que parece ser.

Contando o caso, ela explica que a amiga e o tal namorado se conheceram online há alguns anos. “Eles ‘namoraram’ por seis meses. Mas o namoro era basicamente ele aparecer no apartamento dela sempre que podia. Eles nunca saíram juntos e ele nunca foi apresentado a nós”.

“Aparentemente, ele trabalha para o exército e tudo o que faz é confidencial. Então ele não pode escolher suas folgas ou ter um dia todo livre”, explica a jovem que conta ainda que na época o casal acabou rompendo o relacionamento.

“Ela o viu em público, em uma estação de metrô, e foi beijá-lo, mas ele a empurrou e agiu como se não a conhecesse. Ele disse que seu sentimento havia mudado e eles romperam. Ela ficou arrasada”.

Ele reapareceu

Segundo ela, isso tudo aconteceu entre três e quatro anos atrás, mas recentemente o homem reapareceu na vida de sua amiga e eles voltaram a “namorar”.

“Em menos de 1 mês já estão dizendo que se amam e fazendo planos para comprar uma casa juntos. Quando perguntei para minha amiga sobre tudo o que aconteceu antes, ela entrou em negação e disse que aquilo não havia acontecido”, conta a jovem.

Preocupada com a amiga ela explica que o padrão de encontros secretos está se repetindo: “Ele aparece algumas vezes durante a noite, mas nada de fotos, conhecer amigos e família. Ele disse que vai conhecer a todos no Natal, mas tenho certeza que vai acontecer algo e ele não vai poder ir”.

A situação fica ainda mais complicada quando a mulher revela que a amiga apresentou graves episódios de ansiedade e depressão durante a quarentena. “Tenho medo que ele possa magoá-la e levá-la ao limite. Ela está dizendo que só vai conseguir um novo emprego se for para trabalhar 100% de casa, para estar por perto quando ele aparecer”.

Os usuários do fórum entenderam a preocupação da mulher e foram rápidos em ajudá-la: “Tente encurralar esse cara de alguma forma sem que sua amiga saiba. Obviamente ele está mentindo. Ou é casado, ou um golpista. pode até mesmo ser as duas coisas”.

“É uma situação muito difícil, acho que você precisa tentar sentar e conversar com ela e fazê-la ver as coisas do seu ponto de vista. Se ela não ouvir, esteja por perto para quando a bomba estourar”, sugeriu outra pessoa.