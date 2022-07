Ela deu a volta por cima após a família da amiga expulsá-la durante uma viagem

Uma jovem contou sobre como conseguiu “dar a volta por cima” durante uma viagem após ser “enviada de volta para casa” pela família de sua amiga.

Compartilhando sua história com diversos usuários do Reddit, a jovem conta ter passado por uma situação trágica durante uma viagem de férias em companhia de sua amiga da faculdade.

Segundo ela, a jovem, que vem de família rica, a convidou para acompanhá-la durante as férias de verão. A princípio ela achou o convite estranho por saber que era a “terceira opção” e a única não vetada pela família.

“Os pais dela compraram minha passagem de avião e reservaram o resort para mim. Fiquei grata, mas economizei muito dinheiro para poder arcar com meus próprios gastos durante a viagem e ainda oferecer um jantar de agradecimento para os pais dela”, conta.

No entanto, a viagem dos sonhos logo se revelou ser um pesadelo. “Viajamos ela, eu, seus pais, seus três irmãos e mais dois amigos do pai dela. Todos foram de primeira classe e eu fui na econômica, mas não reclamei, afinal eu ganhei a passagem”.

Logo no primeiro dia de estadia ela teve outra surpresa quando todos foram ao supermercado para comprar mantimentos. “Eles queriam cozinhar no resort durante toda a viagem. Por ‘eles’ entende-se que queriam que eu e minha amiga, Meg, cozinhássemos para todos”.

Sem ter sido avisada com antecedência, a jovem revela ter se incomodado com a situação: “Éramos nós duas cozinhando para seis homens e sua mãe! E eu não sei cozinhar direito. Sei coisas básicas para me alimentar, mas como não costumo comer carne, não sei preparar”.

A situação ficou ainda pior

A jovem então revela ter estragado diversos produtos destinados para as refeições. “Frango cru, bife passado demais, entre outras coisas. O pai dela ficou irritado comigo e eu não consegui aguentar e disse que se ele sabia fazer melhor, que viesse ajudar”.

“Ele ficou furioso e disse que estava de férias, eu disse que eu também estava tentando estar de férias, mas aparentemente tinha sido convidada para ser uma empregada doméstica não remunerada”, relata a jovem.

Segundo ela, a discussão rapidamente aumentou e ela acabou sendo “enviada de volta para casa”.

“O pai dela me mandou embora e não disse nada sobre como ele esperava que eu voltasse para casa. Na mesma hora eu liguei para a companhia aérea e perguntei se eles poderiam fazer alguma coisa para impedir que outra pessoa modificasse ou cancelasse a minha passagem. Eles me definiram uma senha e sem ela nenhuma alteração poderia ser feita no voo”.

Segura de que a passagem não seria alterada, a jovem então se dirigiu até a recepção do resort onde perguntou sobre outros quartos disponíveis dizendo que passou por um imprevisto.

“Eles tinham alguns quartos acessíveis e disponíveis, então eu consegui pagar pela hospedagem e ainda fiquei com dinheiro para passear e aproveitar a viagem. Foram 3 dias até que os pais dela me encontraram aproveitando a praia”, revela a jovem.

Após ser vista pelos pais da amiga, ela foi questionada sobre ter permanecido no local. “Eles ficaram irritados por eu ter ficado e ainda estar usando a passagem e me acusaram de ter usado eles para pagar meu voo e hospedagem quando eu poderia ter pago por mim mesma”.

Para os usuários do Reddit, ficou claro o motivo pelo qual os outros amigos da filha do casal não foram convidados: “Provavelmente eles fizeram a mesma coisa com a outra amiga da sua amiga”.

“Isso é insano! Quem leva alguém para férias e depois simplesmente abandona a pessoa por lá? Sei que você é adulta e obviamente sabe lidar com as coisas, mas se fosse meu filho eu tinha feito um escândalo! Se eles chegarem perto de você, chame a segurança”, comentou outra pessoa.