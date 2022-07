Comportamento invasivo de vizinhos faz com que mulher se assuste

Uma mulher ficou completamente espantada com a atitude de seus vizinhos. Segundo seu relato, eles acionaram até mesmo o corretor de imóveis que vendeu a sua casa para descobrir onde ela estava.

Uma publicação realizada pelo The Mirror compartilhou a história da mulher, que decidiu desabafar com os usuários do fórum online Mumsnet. Em seu desabafo, ela conta ter ficado extremamente espantada depois de receber diversas ligações de seu corretor de imóveis enquanto aproveitava suas férias.

De forma anônima, ela revela ter se mudado para uma nova casa há aproximadamente seis meses. Desde então não teve muito contato com seus vizinhos já que alguns comportamentos dos homens a deixam incomodada.

Porém, depois que ela saiu de férias, os vizinhos se preocuparam e decidiram acionar o corretor de imóveis que vendeu a casa para saber se ela estava bem, pois estavam “extremamente preocupados” por não vê-la nos últimos dias.

Ela ficou espantada com a atitude dos vizinhos

Contando sua história, ela explica que tem 30 anos e recentemente comprou sua primeira casa. Seus vizinhos, da casa ao lado, são dois homens com os quais ela não conversa muito. “Eu realmente não gosto de algumas atitudes deles como tocar música muito alto”.

“Na semana passada, tirei férias e viajei para a Espanha. Quando foi ontem, recebi duas ligações do corretor que me vendeu a casa. Ele ligou duas vezes no meu WhatsApp por volta das 10 horas da noite e depois enviou uma mensagem dizendo ‘me liga’. Eu achei que tinha acontecido alguma coisa com a papelada da casa”, conta a mulher.

No entanto, quando ela ligou para o homem na manhã seguinte, se surpreendeu com o verdadeiro motivo da ligação: “Ele disse que meus vizinhos estavam preocupados por não me verem há alguns dias, e que os jornais estão se acumulando na minha porta”.

Segundo ela, o corretor é amigo de seus vizinhos, que o fizeram ligar para ela por não terem seu número de telefone. Para ela, a atitude dos homens foi extremamente invasiva.

“Estou fora há cinco dias! É verão, as pessoas saem de férias. Fiquei estressada com isso. Para mim eles agiram de forma intrometida, intrusiva e controladora”.

No entanto, os usuários do fórum ressaltaram que eles poderiam apenas estar genuinamente preocupados com ela: “Eles podem ser intrometidos, mas acredito que estavam realmente preocupados com seu bem-estar. Certamente eles não teriam feito tudo isso só para descobrir onde você estava”.

“Não consigo imaginar que eles tenham feito isso de forma agressiva ou intrusiva. Parece que eles estavam preocupados com você”, afirmou outra pessoa.