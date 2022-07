Você é capaz de fazer esta imagem criar movimento? Solucione este desafio e veja se possui a habilidade

Acha que possui a capacidade de lidar com desafios complexos? A tarefa a seguir consiste no seguinte: Existe um círculo vermelho dentro uma extremidade preta e é preciso causar a sensação de movimento na figura. Acredita que consegue?

Um usuário da plataforma TikTok, HecticNick, realizou um teste de percepção com seus seguidores. Há uma figura apresentada no vídeo, contendo um círculo vermelho dentro de uma parte escura: Consegue fazer com esta imagem se mova?

Você é capaz de fazer esta imagem criar movimento? Solucione este desafio (Reprodução/TikTok @hecticnick)

Resposta: “Tente isto agora: olhe esta imagem e gentilmente chacoalhe seu celular de um lado para o outro. Você notará que a figura dentro da área preta parecerá estar se movendo conforme você mexe o telefone.”, diz o tiktoker durante a transmissão do vídeo.

Quando você move o celular de um lado para o outro, perceberá que a figura de dentro parecerá estar se mexendo dentro do borrão preto, em uma direção oposta. Desta forma, você terá como resultado uma imagem em movimento, através da ilusão de ótica.

O quão rápido você consegue encontrar a letra ‘A’ nesta imagem? Descubra se possui um bom olhar

HecticNick, mesmo usuário da plataforma TikTok, autor do desafio, compartilhou outro registro para interagir com seus seguidores. A tarefa consiste em focar na figura e encontrar a letra ‘A’ perdida no meio dos ‘X’. Embora pareça muito confuso, basta apenas ter foco para concluir o desafio. Observe a foto abaixo!

Encontre o 'A' escondido! (Reprodução/TikTok)

Quer se certificar do resultado deste teste? Então clique aqui e descubra se saiu-se bem!

Outros testes

Você percebeu que testes como estes não são tão fáceis assim? O Metro World News Brasil tem preparado uma série de desafios para você tentar resolver. Teste se você possui um olhar aguçado e conheça nossa seção de desafios. Abaixo é possível se deparar com alguns deles:

Veja mais: Em quanto tempo você consegue encontrar os números escondidos na imagem?

Veja mais: Quantas mulheres há na imagem? Descubra se possui um olhar aguçado

Veja mais: Você consegue encontrar o cão, gato, sapo e a ave nestas imagens?

Veja mais: Você consegue encontrar o piloto de Fórmula 1 neste desenho em 30 segundos?

Veja mais: Consegue localizar o emoji diferente nesta imagem? Apenas 1% é capaz

Veja mais: Apenas 2% das pessoas conseguem adivinhar o número correto embaixo do carro