Vídeo mostra como é ficar cara a cara com cobra agressiva; espécie é conhecida como uma das que mais mata humanos

Em alguns países, capturar cobras se tornou se tornou um trabalho de grande demanda e os registros destes resgastes fazem sucesso nas redes sociais.

De acordo com o portal Newsweek, essa semana, o capturador de cobras Ryan Fuller conseguiu ficar cara a cara com uma cobra marrom que vivia embaixo de uma casa de Queensland, Austrália.

Ele dividiu o espaço com uma cobra considerada muito agressiva e responsável pelo maior número de mortes causadas por picadas em humanos de cobra na Austrália, segundo Australian Reptile Park.

O veneno dela é classificado como o segundo mais tóxico entre as cobras do mundo, causando paralisia progressiva e impedindo a coagulação do sangue.

Para reverter o quadro, é preciso muitas doses de soro antiofídico e as vítimas podem entrar em colapso em poucos minutos. Algumas pessoas perdem a vida em apenas 20 minutos após a picada.

A cobra marrom pode ultrapassar os dois metros de comprimento e se movimenta velocidade surpreendente, principalmente para se defender.

De acordo com o profissional, a captura dessa cobra levou cerca de 15 minutos e como o local era estreito e escuro, a operação se tornou ainda mais difícil e perigosa.

“Fiquei um pouco assustado quando ele disparou para fora de seu esconderijo, pois não esperava sua reação excessivamente dramática e tive que recuar rapidamente para fora de seu alcance de ataque”, explicou.

Confira o vídeo do momento em que ele fica a cara a cara com a cobra brava:

Fuller contou ainda que depois que a cobra foi capturada, ela foi solta na floresta, mas ainda assim permaneceu bastante defensiva e acompanhando o movimento da equipe.

“Depois que tiramos algumas fotos e vídeos, fui pegar a câmera, e a cobra se virou e tentou me atacar”, acrescentou.

Em 2020, um vídeo se tornou viral ao flagrar momento desesperador em que uma mãe salvou filhas de ataque de cobra marrom na Austrália.

Relembre as imagens que fizeram sucesso no mundo todo:

