Vídeo flagra momento em que leopardo ataca ciclista pelas costas; escapou por pouco da morte

Um vídeo impressionante captou o momento exato em que um leopardo ataca um ciclista pelas costas, em um momento inesperado.

Nas imagens, captadas por uma câmera de segurança, o homem passa tranquilamente de bicicleta por uma rodovia.

Em uma ação rápida, o animal sai de dentro da mata e agarra a vítima, que parece não entender a situação.

Felizmente, o animal acaba soltando após o bote em poucos segundos, deixando a vítima no chão.

Com isso, o homem sai rapidamente do local, com o objetivo de ganhar distância, e possivelmente evitar um novo ataque.

Vídeo flagra momento em que leopardo ataca ciclista pelas costas

No momento, outros ciclistas também passavam pelo mesmo local, só que no sentido contrário da via.

O caso aconteceu recentemente na Índia, sem detalhes da região. Apesar do grande susto, o ciclista teve apenas alguns arranhões, sem gravidade.

Escapou por pouco da morte - momento impactante

Rapidamente, a postagem acabou viralizando entre os usuários chocados com o caso.

No Instagram, no perfil @perrengue_chique, o vídeo impressionante já conta com mais de 3 milhões de reproduções.

“E se não filma, ele não ia saber até agora o que atacou ele”, “Coitado, será que pegou a mordida?” e “Coitado! Estava assustado. Acho que queria atravessar, mas o cara acabou passando. O ataque seria bem diferente que esse empurrão” foram algumas das reações. Confira vídeo: