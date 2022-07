Trabalhadora de sorveteria revela ‘pergunta irritante’ que os clientes sempre fazem

Em um caso que viralizou nas redes sociais recentemente, uma trabalhadora de uma sorveteria revelou ‘pergunta irritante’ que os clientes sempre fazem na Inglaterra.

Como detalhado pelo site The Sun, Zina, de 55 anos, trabalha na área há mais de 20 anos, no país europeu.

“Você conhece as pessoas depois de tanto tempo e todo mundo passa com um aceno e um sorriso e muitas vezes aparece para uma pequena conversa”, detalhou.

Embora existam muitas vantagens, como em qualquer função voltada para o cliente, haverá alguns momentos em que você vai querer revirar os olhos”.

Zina diz: “Como estou localizada em uma pequena vila, a maioria dos meus clientes é maravilhosa”.

“Ocasionalmente, algum cliente não habitual comente um gesto rude - mas geralmente isso não acontece com muita frequência.”

Em termos de perguntas irritantes que Zina recebe o tempo todo, ela diz: “[As pessoas perguntam] por que o sorvete não é mais 99p? (uma popular marca inglesa)”.

No entanto, o sorvete vendido por Zina nunca foi desta marca, e sim de um nome parecido (99 flake).

Com isso, o que poderia gerar uma semelhança, provoca as mesmas perguntas de forma constante, sempre de clientes “desatentos”. Apesar disso, ela explicar que o produto sempre foi o mesmo.

“Quando estou ocupado, as pessoas dizem ‘oh, você deve estar ganhando muito’, mas, na verdade, o custo de administrar uma van de sorvete pode ser bem alto”.

Ainda de acordo com as informações, independentemente das situações, ela afirma que está feliz no trabalho que já leva duas décadas. Confira:

