Pai expulsa a filha do quarto dela para montar o quarto do bebê no lugar

Um homem está sendo duramente criticado depois de decidir expulsar a filha mais velha de seu quarto para utilizar o espaço como quarto de seu filho mais novo.

De forma anônima o homem compartilhou sua história em uma postagem feita no Reddit. Após contar sobre o ocorrido, ele questionou os usuários sobre como resolver a situação e se realmente agiu errado neste caso.

Explicando o caso, ele conta que tem uma filha de 14 anos de um relacionamento anterior, e que a menina, chamada Harper, não tem qualquer contato com a mãe.

Há 5 anos ele conta ter se casado com sua atual esposa e desde então eles tentaram ter um filho. Após algumas complicações ele soube que não poderia ter mais filhos e o casal optou por utilizar um banco de esperma para gerar a criança.

“Quando minha esposa engravidou minha filha não ficou particularmente animada com isso, tudo piorou quando meu filho mais novo nasceu. Antes do bebê nós costumávamos passar dois dias por semana juntos, somente nós dois, mas com o bebê eu não consegui mais fazer isso. É impensável deixar minha esposa sozinha com um recém-nascido”, relata o homem.

Segundo ele, a filha não gostou de perder seu tempo a sós com o pai, mas tudo piorou quando o casal decidiu usar o quarto da jovem para montar o quarto do bebê.

Ele acreditou que era a decisão certa

Explicando aos usuários da plataforma, o homem conta que mora em uma casa de 4 quartos, sendo duas suítes que ficam de um lado da casa, e dois quartos menores do outro lado. Uma das suítes é do casal sendo que a outra era ocupada por sua filha.

“Acabou ficando difícil para irmos diversas vezes para o outro lado da casa durante a noite quando o bebê acorda, então pedi para Harper pegar suas coisas e mudar de quarto, pois iriamos reformá-lo para o bebê”, conta.

Segundo ele, tudo parecia normal e a filha foi para o quarto arrumar suas coisas. No entanto ele se surpreendeu quando seu irmão tocou a campainha de sua casa procurando pela sobrinha.

“Ela ligou para ele e pediu para morar com ele. Harper saiu de seu quarto e me disse que eu já podia ‘dá-lo para o bebê'. Disse a ela que ela só poderia ficar com o tio por uma noite, mas ela se recusa a voltar ou a falar comigo”.

Desde o ocorrido, o homem recebeu diversas mensagens de sua família o criticando pela atitude, mas ele não deu atenção pois, segundo ele, “todos tem tendência a favorecer sua filha e dificuldades em aceitar o bebê como seu filho”.

Após ler a opinião de alguns usuários, o homem retornou ao Reddit para atualizá-los da situação. Ele explica que percebeu que agiu errado e tentou falar com a filha, mas foi impedido pelo irmão que impôs uma série de regras para deixar a sobrinha voltar a morar com ele.

“Ele disse que só a deixaria voltar se ela quisesse vir comigo. Além disso, ele disse que também precisaremos ter uma casa perto deles para eles estarem de olho nela (nos mudamos porque minha família não aprova minha esposa). Ele também me disse que devo garantir que Harper escolha seu quarto na casa nova e que eu tenha ao menos 1 dia por semana para ficar somente com ela”.

Reconhecendo seu erro, o homem aceitou as condições, mas teve problemas com a esposa que não gostou de algumas delas e decidiu ir para casa de seus pais com o bebê.

“Liguei para minha filha e meu irmão a convenceu a falar comigo. Ela chorou o tempo todo e disse que sentiu que eu não a queria mais. Isso me quebrou porque nunca quis machucá-la. Consegui convencê-la a me ver e agora nos vemos todos os dias enquanto busco por uma nova casa”.

Para os usuários da plataforma, ele deveria ter conversado melhor com a filha desde os planos para um novo bebê. “Você chegou a conversar com ela antes de ter um novo filho e explicou a ela sobre todas as questões envolvidas? Você deveria ter prestado mais atenção nela”.