Pai ameaça abandonar a família após a esposa comprar um cachorro para os filhos

Um homem ficou completamente irritado ao descobrir que sua esposa e filhos decidiram comprar um cachorro sem ter a sua permissão. Ele ficou tão bravo que ameaçou deixar a família por conta do animal.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, ele decidiu desabafar em uma postagem feita no Reddit. Em seu texto ele revela que ficou extremamente frustrado após não ser consultado pela esposa sobre a aquisição de um cachorro.

“Estou extremamente bravo porque minha esposa e filhos compraram um cachorro. Estamos no primeiro dia e ninguém que levar ele para fazer xixi! Eu não quero ter que lidar com as responsabilidades de ter um cachorro!”, conta o homem.

Irritado, ele segue contando que não desejava ter as preocupações geradas pela presença de um animal de estimação em casa: “Não quero me preocupar com quem vai cuidar dele quando não estivermos e casa e também não quero ter que encurtar meus planos porque precisamos voltar para atender as necessidades do cachorro. Estou tão irritado que estou pensando em sair de casa”.

Ele ficou extremamente incomodado com a situação

Após seu desabafo, o homem viu sua postagem ganhar diversos comentários e interações, sendo que muitos dos usuários da plataforma entenderam seu ponto de vista e ofereceram conselhos.

“Ninguém deve se sentir obrigado a ter um cachorro e não é um problema se irritar com essa situação. Eles deveriam ter te consultado”, comentou uma pessoa.

“Isso vai muito além de um cachorro. Você e sua esposa precisam conversar e ela precisa assumir a responsabilidade. Se não... lamento dizer, mas não é um bom presságio para seu casamento”, comentou outra.

Após algum tempo, o homem retornou e esclareceu alguns pontos sobre sua publicação que pareceram preocupar os usuários: “Eu me acalmei hoje cedo. Não vou abandonar minha família por causa de um cachorro, mas pensei mais em sair de casa de deixar eles se virarem com o cachorro sem mim”.

“Não estou sendo preguiçoso, só sei do tamanho da responsabilidade que é criar um cachorro”, finalizou o homem.