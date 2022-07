Noivo se recusa a contratar uma babá para cuidar dos filhos durante o casamento

Um homem está sendo duramente criticado por sua postura durante a celebração de seu casamento. Ele se recusou a contratar uma babá para cuidar de seus filhos durante a celebração, fazendo com que toda responsabilidade fosse da noiva.

Acreditando ter tomado a decisão correta, ele contou sua história em uma publicação no Reddit, onde afirma que a responsável “pelo caos” foi a noiva que não concordou com seus pedidos durante o planejamento da cerimônia.

Segundo seu relato, quando ele conheceu a esposa ela estava grávida de seu ex-namorado que se recusou a manter qualquer tipo de contato com ela e com a criança. Apesar de não ser o pai biológico, ele assumiu a criança e afirma “amá-la como se fosse sua”. Após dois anos ele conta que a esposa engravidou novamente de um filho deles e, há 6 meses, deu à luz.

O pedido de casamento veio durante a gravidez, assim como grande parte da organização para o grande dia. Na ocasião, o homem deixou claro que gostaria de ter um casamento sem crianças, mas como a esposa vem de uma cultura que tradicionalmente inclui as crianças neste evento ele concordou em permitir crianças acima de 10 anos.

“Ela queria incluir nossos filhos também, mas fui contra porque não iria ficar olhando eles. Ela disse que nossos pais ajudariam, mas eu disse que não iria esperar isso deles ou pedir isso para eles. Disse a ela que como era ela que os queria lá, ela que achasse uma solução”, conta o homem.

Ela não conseguiu aproveitar o próprio casamento

Durante o casamento a noiva ficou sem poder aproveitar qualquer momento da noite, uma vez que não teve ajuda de ninguém para cuidar das crianças. “Ela mal saiu do lugar porque teve que ficar de olho nas crianças e ainda reclamou com todos que ela não conseguiu aproveitar o próprio casamento”.

“Disse a ela que era culpa dela por insistir em levar as crianças, especialmente a mais velha que foi a que mais deu trabalho. Meus pais também a repreenderam por isso e ela então nos acusou de sermos “idiotas e egoístas por temos deixado ela de lado”, conta o homem.

Após alguns questionamentos, ele voltou para explicar que não permitiu que a esposa contratasse uma babá para acompanhar as crianças durante o casamento: “Concordei de contratar uma babá para as crianças ficarem em casa, mas não no casamento porque eu não queria uma estranha no meu casamento. Ela foi avisada com antecedência e deveria ter se planejado melhor”, finalizou.

Para os usuários do Reddit, o verdadeiro errado da situação é o noivo: “Não permitir que a noiva contrate uma babá porque não quer uma estranha no casamento é ridículo! Ou vai dizer que você conhecia todos os funcionários que fizeram e serviram as comidas e bebidas?”.

“Você é um péssimo marido e fez isso de propósito para penalizar sua noiva porque ela não quis deixar os filhos de fora. Você planejou isso, você quis que fosse assim e ainda gostou de vê-la perder a noite”, comentou outra.