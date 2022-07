Morre jovem mais alérgico do mundo; não podia ter contato com sol, grama, tecidos, poeiras e animais

Paul Braithwaite ficou famoso na Inglaterra ao receber o título de “menino mais alérgico do mundo”. Ele foi diagnosticado ainda menino com ‘gastroenteropatia eosinofílica’ doença extremamente rara que acomete geralmente homens, segundo notícia do The Sun.

A gastroenteropatia causa dores abdominais devido à infiltração de células de defesa do sangue no trato gastrointestinal que causa entre os sintomas, sintomas alérgicos respiratórios e eczemas.

No caso de Paul, os sintomas alérgicos eram severos a ponto de, aos 20 anos, ele ainda usar roupas de crianças de 10 anos, pois teve o crescimento prejudicado pelos anos a que foi submetido a medicações.

Segundo seus parentes, sua vida era repleta de restrições. “Ele só queria viver uma vida normal. Queria ter um cachorro, queria aprender a dirigir e dar a volta no quarteirão. Ele tinha um conjunto de necessidades muito complexas e lutava a cada passo” disse Kelly, sua mãe.

Ele tinha fortes reações quando submetido à luz do sol, grama, tecidos, poeira e animais e nunca pode, segundo a mãe, realizar o sonho de ter um cachorro ou comer uma comida diferente do que a receitada pelos médicos, pois ele também tinha fortes reações à maioria dos alimentos.

“Meu filho tinha vergonha de sua aparência e de quão pequeno ele era. Mas a coragem dele era inigualável”, afirmou Kelly.

Paul morreu no começo de julho, aos 20 anos, em decorrência de piora em seu quadro de saúde. “Ele era muito solitário, mas era feliz assim. A vida é muito curta. Tudo o que ele sempre quis foi ser normal”, lamentou o pai, Darren Braithwaite.

“Ele amava o Manchester United e fomos a um jogo juntos. Ele estava em seu próprio mundinho”, completou.

