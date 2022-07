Malabarista é surpreendido por uma gaivota que ‘roubou’ um de seus bambolês

Um malabarista foi surpreendido ao ter um de seus bambolês “roubado” enquanto praticava suas habilidades com os aros. Uma gravação, feita pelo próprio artista, registrou o exato momento em que um gaivota segue voando mesmo após se prender em um dos aros.

Conforme a publicação realizada pelo Publimetro, o caso aconteceu na região de Valparaíso e rapidamente viralizou depois de ser compartilhado nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o colombiano Joan Ortiz, de 33 anos, está realizando truques com bambolês. Ele, que é tatuador, encara o malabarismo como um hobby e acaba registrando seus treinos em vídeo para poder assistir depois.

“Acabo me dedicando mais à tatuagem do que ao malabarismo. Nesse dia em questão, fui treinar por hobby. Decidi gravar em vídeo porque funciona bem para mim. Então a ideia era compartilhar o registro em uma postagem no Instagram”, revela o artista.

A gaivota não deu chances!

Apenas poucos segundos depois de começar a arremessar as argolas para o alto, é possível ver o momento em que uma gaivota se aproxima voando rapidamente e acerta em cheio o centro de um dos bambolês.

“Eu percebi na hora o que tinha acontecido. O aro se enroscou entre o pescoço e a asa da gaivota e ela quase caiu, mas continuou voando com o bambolê preso e foi embora”, relata Juan.

Ele ainda revela que não conseguiu recuperar o objeto, mas conseguiu diversas risadas: “Nós rimos muito, tinha mais gente no lugar e acabou sendo muito engraçado”.

Enquanto isso, na Europa, funcionários de um supermercado estão tendo que lidar com uma gaivota que desenvolveu um curioso hábito. Após entender sobre o funcionamento das portas automáticas do estabelecimento, o pássaro, apelidado de Steven, passou a realizar uma série de furtos no estabelecimento.

Entre seus alvos preferidos estão salgadinhos de queijo, batatas fritas e Doritos.

