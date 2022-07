Katie Hannaford, de 36 anos, ficou envergonhada depois que sua filha de oito anos a convenceu a participar da corrida escolar recentemente.

Logo após o apito soar, Katie tropeçou e caiu de cabeça na grama em imagens hilárias compartilhadas nas redes sociais, como detalhado pelo site The Sun.

Para piorar a situação, o vestido da pobre mãe voou sobre sua cabeça - revelando suas calcinhas para os espectadores chocados.

Felizmente, a dona de uma empresa de utensílios viu o lado engraçado - descrevendo sua situação como “hilária”.

Ela disse: “Não sou nada esportiva, mas [minha filha] continuou me implorando”.

“No final, concordei com a corrida - eu sabia que chegaria em último. Eu sou tão desajeitado, estou sempre caindo”.

“Eu mostrei minha calcinha, o que obviamente é embaraçoso. Olhando para trás, é hilário - definitivamente a coisa mais engraçada que já fiz na minha vida”, detalhou.

O vídeo compartilhado no Facebook já conta com mais de 730 mil vizualizações e acabou viralizando.

Mãe que viralizou ao levar tombo revelador afirma que agora recebe ‘cantadas’ de várias partes do mundo

E como detalhado pelo site Extra, com a situação, ela também vem recebendo cantadas de lugares distantes como Austrália, Grécia, Alemanha e Porto Rico.

Ainda de acordo com as informações, a inglesa não pode sair de casa que logo é reconhecida pela cena que estrelou. Confira registro:

Texto com informações do site The Sun