Jovem critica a tatuagem da irmã e é acusada de ser ‘insensível’

Uma jovem está se vendo em uma situação complicada depois de criticar a tatuagem feita por sua irmã, bem como os motivos que a levaram a fazer o desenho em seu corpo.

Procurando por apoio, ela decidiu contar sua história no Reddit, onde pediu também a opinião dos demais usuários da plataforma sobre o caso.

Em seu texto ela explica: “Eu tenho 25 anos e minha irmã 23, nossa mãe faleceu quando eu tinha 8 anos e desde então fomos criadas pelo nosso pai. Ele fez o seu melhor e sempre nos fez sentir amadas e queridas. Nosso pai não se casou novamente até que nós duas nos tornamos adultas e seguimos nossas vidas fora de casa”.

Ela então conta que recentemente seu pai encontrou uma pessoa com quem se sente bem e se casou com ela. No entanto, a irmã não ficou contente pelo pai.

“Minha irmã sempre foi cruel e rude com a esposa do meu pai sem motivo algum. Ela chegou a usar um vestido branco no casamento e está sempre zombando dela ou agindo de forma maliciosa”, revela.

Ela decidiu fazer uma tatuagem

Diante da atitude da irmã, ela tentou defender seu pai e a nova esposa, mas não conseguiu sucesso nessa tarefa e acabou desistindo de interferir na situação.

No entanto as coisas saíram do controle quando seu pai e sua madrasta decidiram fazer tatuagens combinando. “Minha irmã surtou quando descobriu sobre as tatuagens e atacou meu pai com ofensas. Ele defendeu a esposa e disse que o corpo era dele e a escolha também”.

“Ontem à noite ela revelou que fez sua primeira tatuagem, me surpreendi ao ver que era o mesmo desenho escolhido pelo meu pai e por sua esposa, mas o dela parece feito de forma amadora. Ela claramente não procurou um bom tatuador”, conta a mulher.

Ela então sugeriu que a irmã procurasse um estúdio para cobrir o desenho ou que fizesse a remoção da tatuagem, mas a jovem se recusou e afirmou que ela deveria fazer o mesmo desenho para transformá-lo em “algo de família”.

“Eu disse a ela que ela estava louca e que a tatuagem é horrível e apontei todos os erros tanto no desenho quanto na intenção dela”, revela a mulher. Desde então, ela relata que a irmã não fala mais com ela e afirmou ser alvo de críticas por parte de sua prima que a está acusando de “insultar a irmã”.

Diante do relato, os usuários do Reddit sugeriram que ela precisa procurar por ajuda para a irmã: “Ela precisa de terapia. Seu relacionamento com a madrasta não é normal”.

“Ela está agindo de forma infantil, mas ao mesmo tempo não pediu sua opinião sobre a tatuagem. Diga que não gosta e que não vai fazer uma, mas não a insulte pois você agiu de forma grosseira”, comentou outra pessoa.