Padre católico desde os 26 anos, Daniel Genovesi teve sua vida mudada após apaixonar-se por Mercedes Tarragona, freira que havia aderido à vida religiosa aos 22. Em um povoado na Argentina, chamado Tuerto, na Província de Santa fé, ambos deixaram os cargos religiosos para iniciarem uma história de amor. Relato compartilhado no Metro Ecuador.

História contada por Daniel fará parte de seu livro, inserido em uma pequena autobiografia. De acordo com o jornal colombiano El Tiempo, há planejamento para uma minissérie baseada no relato, através de uma produtora audiovisual dos Estados Unidos.

Mercedes inicia a história com uma anedota, ao explicar que sua vida estava presa em uma espécie de bolha, uma “caixa”, que conseguiu abrir ao conhecer o padre. “Ele abriu as janelas para mim (...) havia muita luz lá fora, muita coisa bonita”, conta.

Ex-padre e ex-freira deixam os cargos religiosos para viverem uma história de amor (Reprodução/Facebook - Daniel Genovesi)

Descobrindo o amor

Ao entrar no convento desde pequena, Mercedes conta que nunca foi educada para compreender seus sentimentos. Desta forma, comparou o acontecimento com a história de alguns santos sobre terem trazido amizade espiritual entre padres e freiras, enquanto vivos.

Mesmo com uma visão confusa sobre o amor, a jovem freira não queria se separar de Daniel. As emoções do padre também foram partilhadas, embora não tenha tido namoradas antes mesmo do cargo religioso. Ao passarem muito tempo juntos, ambos sentiram que foram feitos um para o outro.

Foi simplesmente tomar a decisão de embarcar em um caminho juntos. — Daniel Genovesi, ex-padre

Naquela altura, ambos já estavam apaixonados. Mercedes deixou sua vestimenta sagrada para acompanhar o então padre que seguia cumprindo suas missões. Contudo, ele percebeu seu coração apontando para uma rota diferente em sua vida.

Mercedes deixou o mundo dela para vir para o meu, e quando não pude continuar vivendo no meu mundo, optei por deixá-lo, para começar um juntos — Daniel Genovesi, ex-padre

Ainda é só o começo

A construção da história de amor gerou frutos ao casal. Atualmente, eles possuem duas filhas e se converteram ao anglicanismo.

Embora tenha deixado suas responsabilidades com o cargo religioso, Daniel ainda se sentia chamado para continuar sua jornada com Deus. Desde então, o ex-padre foi convidado para assumir o cargo de bispo anglicano no Uruguai.

O ex-padre atualmente está com 57 anos, enquanto sua amada, possui 53. Residentes de Punta del Este, no Uruguai, o casal continua orientando diversos fiéis no âmbito espiritual, além de continuarem construindo sua história de amor a cada ano que passa.