Erro em reconhecimento facial de aplicativo obriga homem e usar olho falso para fazer cadastro

Um advogado argentino de 67 foi obrigado a improvisar um desenho para que o aplicativo do governo fizesse seu reconhecimento facial para tirar uma papelada que necessitava.

Pablo Feighelstein perdeu o olho esquerdo com 15 anos e usa um tapa-olho no rosto desde então. Ele deveria sair de férias com a família no começo do ano, mas precisava tirar uma certidão de circulação, documento que se tornou obrigatório no país durante a pandemia de covid-19.

Mas, em função do isolamento social adotado na Argentina, o documento só poderia ser feito pelo aplicativo do governo, que utiliza o reconhecimento facial pra identificação. Quando ele tentou fazer seu cadastro, o aplicativo dava erro e informava que não poderia identificar seu rosto.

Após várias tentativas infrutíferas, o advogado teve a ideia de recortar o olho de uma caricatura de uma revista e colá-lo sobre seu tapa-olho, e por incrível que pareça o aplicativo reconheceu seu rosto e ele quase não pode acreditar quando conseguiu fazer o registro.

Advogado argentino usa desenho no lugar do olho (Reprodução / Los Andes)

“Desde ontem, muitas pessoas me escreveram, incluindo alguns estranhos, que se solidarizaram comigo e com a situação. Isso é um sinal de como somos ruins e sensíveis como país, mas também daquele sentimento de total desamparo em que nos encontramos diante do Estado”, disse.

Pablo disse que não usou o olho falso por brincadeira, mas não sabia mais o que fazer pra obter a licença necessária.

Ele também criticou a confiabilidade do sistema do governo, que permitiu que ele validasse um reconhecimento facial com um olho de desenho animado. (Com Publimetro Chile)

