Episódio de Grey’s Anatomy faz jovem israelense descobrir doença grave

Uma jovem israelense ficou espantada ao assistir um episódio da série Grey’s Anatomy da 13ª temporada e descobrir que uma das personagens apresentava problemas muito parecidos com os seus, segundo notícia do New York Post.

Emilie Levy, de 22 anos, sentia dores no tornozelo desde os 12 anos, que pioraram na adolescência com luxações no ombro, quadril e mandíbula, sem que uma resposta médica explicasse a sua origem.

No episódio assistido por Emilie, uma paciente se queixou de ressaca após ter bebido apenas um copo de bebida e durante o exame conseguiu deslocar o ombro e o braço. Ela lembrou que também teve aquele sintoma de ressaca após beber uma pequena quantidade de álcool.

Na série, a personagem foi diagnosticada como portadora de síndrome de Ehlers-Danlos, que causa articulações excessivamente flexíveis e pele elástica e quebradiça.

Com base nessas informações, ela resolveu buscar um médico, mas eles não conseguiram diagnosticar a doença, mas ela resolveu buscar outro especialista e, em 2019, foi confirmada a doença de Ehlers-Danlos.

Mas o que aconteceu no ano seguinte mudou toda sua vida: um acidente de trânsito deslocou suas costelas, e como resultado o tórax também ficou deslocado. “Foi como um dominó, desde o momento em que a primeira costela foi deslocada, a deterioração foi tão rápida que a cada dia piorava”, disse ela.

“Cheguei a um ponto em que disse aos meus pais que não conseguia me imaginar vivendo assim, com um nível incrível de dor.”.

Após muita pesquisa, encontrou um tratamento na Flórida, nos Estados Unidos, e ficou três meses internadas tratando de sua saúde, e teve uma melhora muito grande e uma estabilização em seu quadro clínico.

Após tudo que passou, Emilie resolveu se tornar médica e se formou em fevereiro deste ano.

