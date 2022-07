Decepção na família: Adolescente é preparada a ‘se divorciar’ pelo pai e sogros criticam

Um relato chegou ao Reddit nesta quarta-feira (6), após o usuário u/sxocoo contar que decidiu preparar sua filha de 13 anos para o divórcio no futuro, caso as coisas não saiam como planejado. De acordo com o autor, a preparação foi fruto de suas experiências no passado.

“Meu pai era um idiota com minha mãe e ela não se atreveu a deixá-lo até que eu crescesse e a convencesse, pois dependia completamente dele para comida, abrigo e a maioria das coisas”, iniciou o relato. O autor conta que sua mãe nem ao menos sabia como abastecer o veículo porque foi criada de forma muito dependente.

“Estou definitivamente com medo de que minha filha acabe com um idiota e seja incapaz de deixá-lo por não ter as manhas da vida para fazer isso sozinha. Então estou ensinando a ela como consertar carros, cortar a grama, usar brocas etc.”, escreveu ele.

O homem revela que seus ensinamentos não são uma garantia de que ela conseguirá resolver todos os seus problemas no futuro, mas acredita ser possível deixá-la confiante e pronta para viver sozinha.

Sogros se posicionam contrário aos ensinamentos

Apesar de adotar tal estilo de ensinamento para a adolescente, os pais de sua esposa não concordam com a metodologia. Segundo o autor do relato, eles acreditam que ela deva esperar que o marido faça tudo por ela.

“Tivemos uma discussão quando a viram derramando fluido de para-brisa no carro da minha esposa. Eles se mudaram temporariamente porque tiveram problemas com o aumento do aluguel do senhorio e não tivemos um relacionamento ruim enquanto eles moravam longe, mas desde que se mudaram, têm brigado porque ‘estou criando minha filha errado’”, desabafou.

De acordo com o relato, os avós da menina acreditam que, daquela forma, nenhum homem irá se interessar por ela, já que o fato de a adolescente saber de tanta coisa “poderá ressenti-los” e causar até mesmo divórcio.

“Estou chateado por pensarem que podem me dizer como criar minha filha, mas também nunca ensinaram essas coisas à minha esposa. Quando estávamos namorando, ela costumava me chamar para tudo porque não conseguia trocar pneus ou solucionar problemas no próprio carro e continuava sendo enganada pelos mecânicos”, registrou o homem.

“Eles me disseram orgulhosamente que não lhe ensinaram para que ela encontrasse um homem que pudesse fazer essas coisas, também conhecido como um ‘cara útil’. Eu não posso acreditar que os pais estão dispostos a não ensinar coisas importantes a seus filhos, para eles confiarem em seus parceiros”, finalizou.

