Comovente! Menino vendeu seu gatinho para ajudar a mãe e poder ir à escola

Um motorista de caminhão do Equador compartilhou uma comovente história de uma garoto que pegou carona com ele para ir à cidade tentar vender seu gatinho de estimação para ajudar a mãe.

O motorista, que trabalha carregando material para manutenção de estradas, chama-se Vinício Jaramillo Sarmiento. Ele conta que passando pela estrada Maripamba-Dotaxi encontrou uma criança parada na lateral pedindo carona. Ela pediu que a levasse para o centro.

Vinício disse que assim que o menino subiu, e disse chamar-se Cristian Alexander, ele notou que ele carregava algo nas mãos: era um filhotinho de gato, seu animalzinho de estimação. Ele perguntou o que ele iria fazer na cidade, e a resposta do garoto o deixou emocionado e sem palavras.

Cristian disse que ia vender seu gatinho para ajudar a mãe a cobrir as despesas para que ele pudesse continuar na escola. Ele disse que a mãe vendida mangas, mas não tinha mais mercadoria para vender, e com esse dinheiro ele a ajudaria a comprar as frutas.

“Vendo meu gatinho por três dólares para ajudar minha mãe”, disse Cristian, sobre o valor que pretendia cobrar.

LEIA TAMBÉM: Trabalhadora de sorveteria revela ‘pergunta irritante’ que os clientes sempre fazem

O motorista ficou muito emocionado e resolveu dar-lhe seu almoço, que ele trazia em uma sacola, e levá-lo para casa, para que pudesse comer com sua mãe.

A história foi compartilhada e rapidamente viralizou nas redes sociais. Aproveitando que a notícia foi compartilhada nas redes e por vários jornais, Vinicio e Santiago Curillo, que postou a história no Facebook, pediram às autoridades da comunidade de Quimzhi-Gualaceo que ajudem o garoto chamado Cristian Alexander S. e sua mãe. (Com Nueva Mujer)

Pode interessar também: