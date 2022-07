Vídeo capta momento em que homem é ‘chifrado’ por bisão de 800 kg e ainda salva criança da morte; confira registro

Um vídeo captou um momento impressionante em que um homem é ‘chifrado’ por um bisão de 800 kg em um parque, nos Estados Unidos. Na sequência, ele ainda consegue salvar uma criança da morte, evitando ser atingida pelo animal.

O caso impactante aconteceu na cidade de Yellowstone, de acordo com informações do site 9News.

Como é possível ver no registro, o homem de 34 anos estava caminhando em um calçadão quando o animal gigante atacou o grupo, de acordo com um comunicado de imprensa do parque.

Quando os membros da família não deixaram o local onde estava o animal, o bisão “continuou a atacar e chifrar” o homem, causando ferimentos em seu braço, disseram funcionários do parque.

O homem foi levado para o hospital e o caso está sob investigação.

Bisão de 800 kg e ataque impactante

Os funcionários do parque pedem aos visitantes que fiquem a mais de 23 metros de distância de grandes animais, como bisões (o que não foi seguido neste momento).

Este foi o segundo incidente relatado este ano em que um visitante se aproximou demais de um bisão e o animal respondeu à ameaça percebida chifrando a pessoa, de acordo com o comunicado.

Ainda de acordo de acordo com as informações, o homem segue em recuperação. Confira vídeo impactante:

Texto com informações do site 9News