Senhora recebe pedido para ‘calar a boca’ no ônibus e internautas fazem piadas: ‘Teria feito o mesmo’

Mais um relato viral chegou ao Reddit e gerou algumas piadas na sessão de comentário, em relação ao ocorrido. Através do usuário u/Psychological_Ebb941, um internauta de gênero não identificado registrou seu desabafo na plataforma, nesta terça-feira (6).

De acordo com o autor, ele havia saído com alguns amigos e estava um dia quente. O internauta conta que já não se sentia muito animado, pois detesta temperaturas acima de 30 graus. Ao entrar no ônibus, uma senhora surgiu na parada seguinte e sentou-se a seu lado, mesmo havendo diversos assentos livres, segundo ele.

“Isso me deixou um pouco irritado, mas tudo bem. Após cinco minutos, ela recebeu um telefonema e não se preocupou em falar um pouco silenciosamente. Tenho certeza de que todos no ônibus a ouviram. Eu estava ficando muito bravo, mas coloquei meu fone de ouvido”, escreveu.

O pedido para calar-se

Segundo o relato, a mulher terminou seu telefona e tentou conversar com a pessoa autora da postagem, mas foi ignorada. Embora não correspondida, ela cutucou o internauta e o deixou ainda mais irritado.

“Removi meus fones de ouvido e disse: ‘Senhora, você está falando sem parar e eu estou muito cansado disso, então você poderia me fazer o favor de calar a boca?’ Ela então me acusou de ser um idiota sem educação e desceu na próxima estação”, finalizou o usuário da plataforma.

Apoio nas redes e piadas com a situação

Ao questionar os redditors na plataforma sobre ter sido ou não um “idiota” ao solicitar que a senhora se calasse, diversos internautas disseram que ele não estava errado por não querer se comunicar. “Eu teria feito a mesma coisa” foi uma das mensagens registradas no comentário, com mais de 3,5 mil votos até o presente momento.

Em seguida, outros usuários da rede iniciaram as piadas com a situação e geraram uma sequência de comentários semelhantes: “Onde eu moro, pessoas barulhentas e sem respeito podem ser jogadas para fora do ônibus”, disse o primeiro.

“De onde eu venho, as pessoas que se sentam ao lado de alguém no ônibus, quando há outros lugares vagos que deixariam você sentar sozinho, são consideradas absolutamente psicóticas”, brincou outro redditor.

“De onde eu sou, as pessoas podem ser baleadas por isso; não é legal, mas ainda acontece”, complementou outro deles.

