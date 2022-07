Pedido feito pela melhor amiga deixa mulher irritada e sem reação

Uma mulher ficou completamente irritada depois de receber uma mensagem de sua melhor amiga, a qual considerou “irracional e abusiva”. Segundo ela, a mulher pediu sua ajuda para limpar e organizar a casa, mas não se ofereceu para pagá-la pelas horas de trabalho.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, uma mulher ficou completamente irritada com sua melhor amiga, que enviou uma mensagem pedindo ajuda para limpar e organizar sua casa, que será disponibilizada para venda.

Irritada com a postura da amiga, ela decidiu compartilhar a mensagem em uma postagem no fórum Mumsnet, onde pediu a opinião de outras pessoas sobre a situação.

“Estou sendo irracional por não querer usar o meu tempo livre para limpar a casa de outra pessoa e ainda estar irritada por ela ter me perguntado se eu ‘me importaria’ em fazer isso?”, começa a mulher, que em seguida explica todo o contexto da situação.

Ela ficou espantada com o pedido

De forma anônima, a mulher revela ter recebido uma mensagem da amiga há dois dias, o texto enviado pedia sua ajuda para limpar e organizar a casa.

“Ela me mandou essa mensagem: ‘Querida, estamos colocando nossa casa a venda o quanto antes. Se você tiver algum tempo livre nas próximas semanas, venha nos ajudar com a jardinagem, limpeza, embalagem ou qualquer coisa que deixe a casa bonita para as fotos da imobiliária! Eu ficaria muito agradecida e pagaria com um belo almoço e vinho!’”, conta a mulher.

“Eu fiquei pensando nisso e por qual motivo eu perderia o meu tempo livre limpando e organizando a casa dela? Faxineiros e jardineiros são pagos com comida e vinho? Eu nem bebo vinho!”, explica.

Além disso, a mulher ainda ressalta que durante seu tempo livre tem as coisas de sua própria casa para fazer, e que quando esteve em uma situação semelhante não recebeu ajuda da amiga.

“Me mudei ano passado e ela não me ajudou em nada! Não posso dizer que estou sendo egoísta”, finaliza a mulher.

Para os demais usuários do fórum, ela apenas recebeu um pedido, e não uma intimação a obrigando a realizar as tarefas. “Ela apenas perguntou. Deve estar pensando que os amigos podem querer ajudá-la”.

“É um pedido normal para melhores amigos. Se não quiser ou não puder atendê-lo, apenas diga que não”, afirmou outra pessoa.