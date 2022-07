Pai expulsa filho de casa após a família ser excluída do casamento do jovem

Um pai está preocupado com sua decisão e se questionando sobre ter feito a escolha correta. Após ser excluído do casamento do filho, ele decidiu expulsar o jovem, a noiva e os sogros do rapaz, da cassa em que estavam morando.

Explicando sua situação no Reddit, o homem conta que há algum tempo comprou uma casa de quatro quartos para seu filho morar enquanto fazia faculdade na Pensilvânia. No entanto, a casa em questão não era de propriedade do jovem, mas sim funcionava como uma segunda casa para a família, que visitava o local constantemente aos finais de semana e feriados.

“Pagamos todos os impostos e serviços da casa, nosso filho paga apenas suas compras e contas de consumo”, explica o homem. Segundo ele, tudo correu bem por algum tempo até que seu filho conheceu uma jovem com a qual começou a ter um relacionamento sério. “Eles anunciaram o noivado e ela se mudou para a casa com meu filho”.

Explicando toda a situação, ele conta que conheceu a família da jovem durante um churrasco realizado na casa em que o filho e sua futura nora moram. “Meus filhos estavam lá, assim como os pais e irmãs da noiva. Todos pareciam estar se dando bem e minha esposa estava com minha filha, meu filho, a noiva dele e os pais dela dentro da casa”.

As coisas saíram do controle

Em seu relato, o homem conta que apenas algum tempo depois sua esposa e filha saíram de dentro da casa e pediram para voltar imediatamente para a casa principal da família, mas ele só descobriu o motivo após a chegada.

“Quando chegamos e elas se acalmaram, elas me disseram que nosso filho e sua noiva, juntamente com a família dela, não nos querem no casamento pois ‘nós não somos o tipo de pessoa deles’. Fiquei completamente enfurecido e liguei para o meu filho perguntando se era verdade”.

“Ele confirmou e disse que a família dela não os considera bo9ns o suficiente e acredita que vamos envergonhá-los no casamento”, conta o homem.

Após uma semana tentando organizar seu pensamento e se acalmar, ele decidiu visitar o filho na cassa da Pensilvânia e se surpreendeu quando descobriu que toda a família da noiva se mudou para o local. Ao ser questionado sobre sua visita, o homem revelou que estava ali para conversar com o filho.

“Eles me disseram para sair da casa, da MINHA casa! Eu fiquei extremamente irritado, perdi a cabeça e dei a eles 30 dias para saírem da casa pois vou vendê-la. Aparentemente eles pensaram que meu filho era o dono da casa, mas eu reafirmei que eu pago os impostos e os valores referentes a casa, e por tal motivo, ela é minha”.

“Como ele não nos quer em sua nova vida, ele que saia da casa. Disse a eles que se em 30 dias não desocuparem o imóvel, eles serão acionados judicialmente para fazê-lo”, finalizou o homem.

Para os usuários do Reddit, ele está correto em sua atitude: “Quem eles pensam que são? Como seu filho pode aceitar uma coisa dessas? Acha que ele foi convencido pela noiva?”, questiona uma pessoa.

“Os sogros e a noiva queriam a casa do seu filho e não ele. Espero que ele não se case com eles, provavelmente são golpistas que saem manipulando os outros”, afirmou outra pessoa.