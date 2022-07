Mulher se espanta ao receber bilhete de vizinhos falando sobre seu carro

Uma mulher ficou completamente enfurecida depois de encontrar um bilhete de seus vizinhos preso ao seu carro. Segundo ela, a mensagem deixada por eles foi “rude” e “completamente desnecessária”.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher conta, em um vídeo postado no seu perfil do TikTok, que ficou extremamente irritada com o bilhete deixado pelos vizinhos em seu carro.

Segundo ele, eles exigiram que ela parasse de estacionar na frene da casa deles, mesmo que o local não tenha garagens ou que as vagas sejam destinadas aos moradores daquele conjunto de casas em específico.

Charlotte Gascoigne relata morar em uma rua movimentada sem calçadas e garagens, o que faz com que seja difícil encontrar um local adequado para estacionar o carro.

Desta forma, como as vagas disponíveis na frente das casas não são destinadas aos moradores do local, acaba sendo ainda mais complicado conseguir um espaço. Somente algumas vagas são demarcadas ou direcionadas a idosos.

Ela não gostou do bilhete

Por conta dessa situação, Charlotte recentemente se envolveu em uma discussão com seus vizinhos, que deixaram um bilhete em seu carro após ela estacionar em frente a outro conjunto de casas na esquina de sua rua.

Segundo ela, o local possui oito vagas de estacionamento que ficam em frente de quatro casas, deixando espaço para que outras pessoas possam utilizá-lo. No entanto, ela recebeu o seguinte bilhete: “Oi, por favor, você não pode estacionar aqui. O estacionamento é para as casas aqui de cima”.

Ao encontrar o bilhete, ela ficou completamente enfurecida pois o estacionamento do local não é privado ou demarcado como sendo para as casas em questão.

“Acabei de chegar no meu carro e encontrei esse bilhete. Quando chego em casa e não tem nenhuma vaga na minha rua eu não tenho outra opção. As oito vagas em frente das quatro casas não são privadas! São para todos que moram nesta rua”, conta.

Leia também: Ele exige que o vizinho deixe o cachorro preso para seu filho brincar no jardim

“Eu respondi o bilhete explicando que moro na rua e pedi desculpas uma vez que vou continuar usando as vagas quando não tiver escolha. Achei rude o bilhete pois eu não me importaria se eles estacionassem na frente da minha casa se tivesse vaga. O estacionamento é aberto a todos e somos parte de uma mesma comunidade”, finaliza a mulher.

Seus seguidores concordaram que, caso as vagas realmente não sejam alocadas para as quatro casas, elas podem ser utilizadas por todos. “Não leve o bilhete a sério. As pessoas são protetoras com espaços de estacionamento. Se querem um espaço específico então eles que comprem uma casa com garagem”.

“A menos que o espaço seja alocado para a propriedade deles, eles não podem determinar quem estaciona lá”, afirmou outra pessoa.