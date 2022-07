Homem se emociona ao buscar no Google Street View a casa de seus avós falecidos

A internet e as redes sociais são uma caixa de surpresas e quando menos esperamos somos levados a lugares inimagináveis e, em alguns casos, a um tempo que já estava completamente esquecido.

Pelo menos foi o que aconteceu com o jornalista Carlos Torres, que atualmente vive em Barcelona, na Espanha, e compartilhou uma experiência que teve quando fez uma pesquisa no Google Street View para achar a casa de seus avós, que já haviam morrido.

Sua família é natural de Aspe, uma cidade da província de Alicante, na Espanha, e a saudades o fez buscar novamente o local onde cresceu e viveu com seus pais e avós. Mas para seu espanto, quando colocou o endereço na ferramenta do Google viu uma cena de uma época que há muito havia ficado para trás. Sua mãe aparece na calçada, andando, com um sacola nas mãos levando comida para os pais dela, os avós de Carlos, como fazia todos os dias.

En google maps mis abuelos todavía siguen vivos y mi madre va por la sombra para llevarles la comida. pic.twitter.com/xEcEQpHVG6 — Carlos Torres (@carlosaspe) July 4, 2022

Aquela imagem de sua infância ficou eternizada no tempo, graças à ferramenta Street View. “No Google Maps, meus avós ainda estão vivos e minha mãe passa pela sombra para levar comida para eles”, disse Carlos, emocionado.

A imagem rapidamente viralizou nas redes sociais e outras pessoas que viveram uma história semelhante. Uma pessoa identificada no Twitter como Pedro, que postou uma foto antiga e escreveu: “Meu pai também mora no Google Maps e está esperando que eu desça para comer e comemorar que fui designado para Villarrobledo”, disse.

En google maps mi padre también vive y está esperándome a que baje para irnos a comer y celebrar que me habían dado destino en Villarrobledo. ❤️ pic.twitter.com/HXnEYICHv1 — Pedro (@MartinezPedroAn) July 4, 2022

Nem todas as lembranças, entretanto, são felizes. Em um retuíte, um internauta identificado como Sir fala de uma lembrança triste que as imagens do Google trouxeram. “Aqui você vê meu cunhado atravessando antes de ser pego com a van”, disse. (Com Publimetro Chile)