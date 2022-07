Homem cego é ‘convidado a se retirar’ de táxi depois que motorista alegou ser ‘alérgico’ ao seu cão-guia

Um homem com deficiência visual foi impedido de realizar uma corrida de táxi depois que o motorista alegou ser ‘alérgico’ ao seu cão-guia.

Elliott Ainley chamou um táxi do lado de fora de uma estação para chegar em casa com seu cão-guia na Inglaterra, mas foi impedido, como detalhado pelo site The Mirror.

O motorista alegou que era ‘alérgico’ ao cão de serviço, mas não conseguiu fornecer um certificado de isenção que comprovasse isso, uma exigência legal para negar o acesso no país.

Depois que Elliott tentou explicar como sua recusa o estava colocando em violação tanto da Lei de Discriminação de Deficiência de 1995 quanto da Lei de Igualdade de 2010, o motorista disse que as levaria - mas apenas se o cachorro ficasse no porta-malas.

No entanto, ele acabou se revoltando com o caso e saiu em busca de outro taxti.

Homem com deficiência visual é ‘convidado a se retirar’ de táxi depois que motorista alegou ser ‘alérgico’ ao seu cão-guia

“A lei determina que os cães de assistência não devem ser separados de seus donos, então não podemos viajar”, informou.

Desde então, Elliott apresentou uma queixa e espera que outros não tenham que passar pela mesma experiência.

“No entanto, como as recusas de cães-guia por táxis parecem estar aumentando, sinto que o incidente precisa ser divulgado para aumentar a conscientização, pois é muito necessário ajudar a educar as pessoas e evitar que isso aconteça novamente”.

Ainda de acordo com as informações, o ex-chefe da Hull Hackney Carriage Association, Peter Nilsson disse: “As regras são simples, os motoristas precisam levar cães-guia, pois faz parte dos regulamentos, assim como as cadeiras de rodas.

“Você pode obter um certificado de isenção, mas a única maneira de obter um é sendo alérgico a cães”.

Texto com informações do site The Mirror