Consegue dizer qual ônibus é maior? Pode ser uma pegadinha e você não percebeu

Você se considera hábil para realizar desafios complicados? A tarefa a seguir consiste no seguinte: Há dois ônibus na imagem em posições diferentes e você precisa dizer qual deles é maior, de fato. Acha que consegue?

Um usuário da plataforma TikTok, HecticNick, realizou um teste de percepção com seus seguidores. Embora pareça óbvio, os ônibus na imagem podem não ser exatamente do tamanho que demonstram. Para concluir o desafio, é preciso ter um bom olhar. Observe abaixo:

Consegue dizer qual é o ônibus maior? Pode ser uma pegadinha e você não percebeu (Reprodução/TikTok)

Resposta: Confira a fala do autor do vídeo explicando o resultado do teste:

“Isto não é o que você pensa! Parece que ônibus de cima é maior do que o de baixo, mas na realidade os dois são do mesmo tamanho. Não acredita em mim? Tente verificar o tamanho de cada um com seus dedos e verá que, na verdade, são exatamente do mesmo tamanho”, diz o tiktoker durante a transmissão do vídeo. Parece que o veículo de cima é maior em relação ao de baixo, mas se trata apenas uma questão de ângulo.

O quão rápido você consegue encontrar a letra ‘A’ nesta imagem? Descubra se possui um bom olhar

O mesmo usuário da plataforma TikTok, HecticNick, realizou mais um de seus testes de percepção com os seguidores. A tarefa consiste em focar na figura e encontrar a letra ‘A’ perdida no meio dos ‘X’. Embora pareça muito confuso, basta apenas ter foco para concluir o desafio. Observe a foto abaixo!

Encontre o 'A' escondido! (Reprodução/TikTok)

Quer se certificar do resultado deste teste? Então clique aqui e descubra se saiu-se bem!

Outros testes

Você percebeu que testes como estes não são tão fáceis assim? O Metro World News Brasil tem preparado uma série de desafios para você tentar resolver. Teste se você possui um olhar aguçado e conheça nossa seção de desafios. Abaixo é possível se deparar com alguns deles:

Veja mais: Em quanto tempo você consegue encontrar os números escondidos na imagem?

Veja mais: Você consegue localizar o pato desconfiado?

Veja mais: Você consegue encontrar o cão, gato, sapo e a ave nestas imagens?

Veja mais: Você consegue encontrar o piloto de Fórmula 1 neste desenho em 30 segundos?

Veja mais: Consegue localizar o emoji diferente nesta imagem? Apenas 1% é capaz

Veja mais: Apenas 2% das pessoas conseguem adivinhar o número correto embaixo do carro