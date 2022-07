Condição médica rara faz com que ela se esqueça dos últimos 23 anos de sua vida

Uma rara condição médica faz com que a jovem Chloe Barnard, de 29 anos, se esqueça constantemente de momentos de sua vida acontecidos nos últimos 23 anos. Devido aos episódios de amnésia ela chegou até mesmo a confundir seu noivo com um sequestrador.

Conforme a notícia publicada pelo The Mirror, os médicos acreditam que a condição cerebral extremamente rara de Chloe pode estar relacionada com um derrame. Os períodos de amnésia não são constantes, fazendo com que ela possa se esquecer somente de alguns meses ou até mesmo de diversos anos.

A jovem atualmente mora com seu noivo, James, de 39 anos, que constantemente precisa lembrá-la sobre sua identidade. “Posso voltar a ter qualquer idade. Uma vez voltei a ter seis anos de idade e foi terrível!”.

“Certo dia, nós tivemos uma discussão e eu fui dormir para fugir da situação. Quando acordei eu desci as escadas e não reconheci a casa, mas pensei ‘deve ser minha casa porque tem uma escada e eu tenho só seis anos’. James estava no sofá com nosso cachorro e eu não os reconheci. Perguntei a ele quem ele era e disse que queria meus pais”, relata a jovem.

Ao tentar acalmá-la, James precisou telefonar para os pais de Chloe que explicaram a situação e a acalmaram até ela dormir. No entanto, ela chegou a ameaçá-lo e tentou acionar a polícia enquanto não se lembrava da identidade dele. “Quando eu acordei no dia seguinte, estava tudo normal”.

Condição médica extremamente rara

Em seu relato, Chloe explica que os episódios normalmente acontecem uma vez a cada dois meses e que geralmente são desencadeados por estresse ou falta de sono. No entanto, os médicos acreditam que a causa possa ser um derrame, sofrido por ela aos 19 anos.

Ela acredita que evitar estes fatores de estresse podem evitar os episódios, então tenta sempre se manter calma e dormir de forma regrada. Apesar disso, ela ainda vive com receio dos episódios acontecerem a qualquer momento.

“O médico disse que isso poderia acontecer até uma ou duas vezes na vida de uma pessoa, mas no meu caso acontece uma vez a cada dois meses. Quanto mais eu dormir, mais tempo no passado eu volto. Eles não tem certeza se tem uma conexão com meu derrame, mas isso começou há seis anos”, explica a mulher.

Apesar de sua condição rara, ela garante que seu noivo sabe lidar bem com o problema: “Ele sabe lidar com isso, mas sei que ele fica preocupado. Eu não consigo me imaginar cuidando de alguém com esses problemas”.